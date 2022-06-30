تراند اليوم : امساكية رمضان ٢٠٢٢ الاردن

امساكية رمضان ٢٠٢٢ الأردن ،تعتبر الاردن ذات مساحة كبيرة، وهناك اختلاف في التوقيت بين المدن والمحافظات الاردنية، لهذا من المهم ان يتواجد في كل منزل اردني صور امساكية شهر رمضان 2022 الاردن، وهو ما سوف نقوم بمساعدة الجميع على الحصول عليه، من اجل الحصول على صور امساكية شهر رمضان 2022/1443 الجديدة لكل محافظة اردنية، وتسير عليه، ويكون بامكانها التعرف على موعد السحور وموعد الامساك وموعد الصلوات الخمسة وموعد الافطار، لهذا سوف نقدم لكم متابعينا الكرام في المملكة الاردنية الهاشمية صور امساكية شهر رمضان 2022 الاردن لجميع المحافظات الاردنية.

امساكية الشهر المبارك شهر رمضان 2022 في الاردن وجميع المحافظات الاردنية الاثنا عشر التي هي : محافظة اربد، محافظة عجلون، محافظة المفرق، محافظة الزرقاء، محافظة معان، محافظة عمان، محافظة الكرك، محافظة الطفيلة، محافظة العقبة، محافظة مادبا، محافظة البلقاء، محافظة الكرك، والامساكيات الخاصة بكل من هذه المحافظات، لكي يتسنى للجميع الحصول على امساكية شهر رمضان المبارك 2022 الاردن تابعونا .

توضح امساكية رمضان 2022 الادرن، مواقيت الصلاة الخمسة وما هو موعد السحور والإفطار طيلة أيام الشهر الفضيل، والذي ينتهي في تاريخ الثاني من شهر مايو وتكون آخرها صلاة العشاء التي تبدأ عند الساعة الثامنة وأربعة وخمسون دقيقة، وتلك هي امساكية رمضان 2022 الاردن – امساكية عمان و الزرقاء و اربد وادي موسى.





