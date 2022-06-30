تراند اليوم : وقف بث أول حلقة من مسلسل "دنيا تانية" بسبب"مشهد زنا محارم"

وقف بث أول حلقة من مسلسل "دنيا تانية" بسبب"مشهد زنا محارم"

القاهرة / الخليج 365

أثارت الحلقة الأولى من مسلسل "دنيا تانية" للفنانة المصرية ليلى علوي، ضجّة واسعة بعد مشهد صادم.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، السبت، وقف الحلقة الأولى من مسلسل "دنيا تانية" الذي يعرض في شهر رمضان 2022، لعدم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية وتم إذاعتها بالتحايل، مؤكدا ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بزنا المحارم.

وقال المجلس إن منتجي المسلسل لم يحصلوا على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية، وقرروا إذاعته بالتحايل، فضلاً عن احتوائه على مشاهد غير أخلاقية.

كما طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جميع القنوات الحاصلة على حق العرض بعدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على ترخيص.

كذلك شدد على أنه لن يتوانى في تطبيق المعايير التي يتضمنها الكود الإعلامي المعلن عنه، وسيطبق النصوص الواردة في قانونه حال المخالفة التي تندرج من وقف الإذاعة حتى سحب ترخيص القناة نفسها إذا تمادت في المخالفات.

وكشف رئيس الرقابة على المصنفات الفنية خالد عبدالجليل، عن أنه تمت مراقبة الحلقة الأولى بالفعل، غير أن إحدى الفضائيات تحايلت وعرضت الحلقة التي تتضمن المشاهد المحذوفة المحتوية على لقطات منافية وخادشة للحياء والآداب العامة.

وشهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "دنيا تانية" اكتشاف "دنيا" وتجسد دورها الفنانة ليلى علوي، خيانة زوجها مع شقيقتها.

وتدور أحداثه حول مديرة مدرسة تدعى دنيا سالم، تتعرض لصدمة بعد غرق ابنها في حمام السباحة، وفقدان ابنها الثاني النطق بسبب صدمة وفاة أخيه، فتتهم زوجها بالإهمال وتسعى لخلعه، ويعرض المسلسل على قناتي النهار والنهار دراما المصريتين.

انتهى