تراند اليوم : الحلقة الاولي من مسلسل الاختيار ٣ .. مشاهده مسلسل الاختيار 3 الحلقه الاولى

أحداث مثيرة ومشوقة شهدتها الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 3 التي تحدثت عن فترة حساسة من تاريخ مصر وبطولات الجيش المصري ضد الإرهاب ولحظات عصيبة في انقاذ البلاد من الهلاك.

قصة مسلسل الاختيار 3

قصة مسلسل الاختيار 3

يخوض مسلسل الختيار بجزئه الثالث السباق الرمضاني وسط مجموعة من المسلسلات المصرية الحصرية التي يقرر عرضها خلال أيام شهر رمضان والتي يبلغ عددها 35 مسلسلًا، ويعرض هذا المسلسل أحداثًا واقعية من التاريخ المصري في المسجلة في الأرشيف، وتدور أحداث هذا المسلسل حول الفترة التي أُطلق عليها اسم “الربيع العربي”، وتركّز بشكل أساسي على على ثورة الثلاثين من حزيران لعام 2012م، وتأثيرها وتبعاتها على الساحة السياسية المصرية في ذلك الوقت.

ويغطي مسلسل الاختيار 3 بعض الأحداث المصرية التي أخذت مكان في مطلع العام 2011م، كما يُجسّد بطولات رجال الشرطة والجيش وأجهزة الاستخبارات المصرية في مواجهة خطط جماعة الإخوان المسلمين، وتبعات هذه المواجهة في الشارع المصري.

وأفادت القنوات العارضة للمسلسل أن الأحداث الرئيسية للفيلم تركّز على ثلاث شخصيات أساسية، هي زكريا يونس، الذي يعم ضابطًا في الأمن الوطني، مصطفى خليفة، الذي يعمل في المخابرات الحربية، ومروان العدوي، الذي يعمل في المخابرات العامة.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 والقنوات الناقلة

من المقرر أن يتم عرض مسلسل الاختيار 3 خلال أيام شهر رمضان المبارك على قناتي On E و dmc، كما يُعرَض على منصة شاهد VIP، وسيبدأ العرض في أول أيام شهر رمضان المبارك، والمتوقع أن يكون يوم الأحد من الأسبوع المقبل، الموافق الثاني من شهر أبريل/ نيسان للعام الجاري 2022م، على أن تكون ساعة العرض في تمام الساعة العاشرة مساءً وحتى الساعة الحادية عشرة.

ويمكنكم مشاهدة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON من خلال ضبط الأجهزة على التردد الجديد لـلقناة، وهو 11861، الاستقطاب رأسي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

أما لمشاهدة المسلسل على قنوات dmc ، فيمكنكم ضبط الأجهزة عن طريق الدخول، واختيار قائمة الترددات، ثم اختيار إضافة تردد، ثم تعديل التردد لـيصبح 12092، واستقطاب رأسي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

أبطال مسلسل الاختيار 3

يشارك في بطولة مسلسل الاختيار 3 مجموعة من أكثر الفنانين المصريين شهرة ونجومية، ومن بينهم:

ياسر جلال

أحمد عز: في دور سيف

كريم عبد العزيز: في دور زكريا يونس

أحمد السقا: في دور مروان

إيمان العاصي

محمد رياض

ملك بدوي

محمد العمروسي

دنيا المصري

شريف حافظ

سمر مرسي

محمد علي رزق

محمود البزاوي

عبد العزيز مخيون

نجلاء بدر

بيومي فؤاد

صبري فواز

أمير المصري

سيد رجب

أحمد بدير

خالد زكي

يوسف صلاح

خالد الصاوي

حسني شتا

عبد الله أشرف

طاقم عمل مسلسل الاختيار 3

يشارك في مسلسل الاختيار عددًا من النجوم المعروفين في الساحة الفنية المصرية، بالإضافة إلى عدد من الوجوه الشابة في الوسط الفني، بالإضافة إلى الفنان القدير خالد الصاوي الذي يمثّل دور أحد كبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ويقوم باغتيال عدد كبير من أفراد الشرطة والجيش، وينتهي المسلسل بالقبض عليه وسجنه، كما يُشرف وينفّذ هذا العمل الفني مجموعة من الشخصيات المعروفة في الوسط الفني المصري في مختلف مجالات العمل، ومن أبرزهم: