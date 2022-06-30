تراند اليوم : امساكية رمضان 2022 تونس

ننقل لكم صورة امساكية رمضان 2022 تونس لجميع الصائمين والقائمين الراغبين بمعرفة مواقيت الإفطار والامساك، والصلوات الخمسة في شهر رمضان المبارك، وحل اليوم الاحد على الأمة الإسلامية ثاني أيام شهر رمضان المبارك.

و يتسابق المسلمون في كسب الأجر والحصول على استحسان المسلمين، الله سبحانه وتعالى، ويتميز شهر رمضان عن غيره من الشهور، بأن رائحته تنقي قلب المسلم من النجاسة، وتزيد من عزيمته وإرادته على التخلص من ملذات الدنيا ورغباتها وملذاتها، ويسود طابع التسامح بين المسلمين وتنتهي الخلافات والعداوات.

وستكون أوقات الإمساك وأوقات الإفطار كالآتي:





