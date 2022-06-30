تراند اليوم : دعاء الجوشن الكبير

نقدم لكم في لفتة إيمانية معنوية دعاء الجوشن الكبير ، ففي الحُروب والمعارِك يمتلِك دوْما الجيْش الجوشن الكبير وهو الدّرع الكبير المصنوع من حلق الحديد “دعاء الجوشن الكبير ” والتي تتداخل فيما بعضها البعض ويرتديها المحارب ليغطي صدره ويحميه من أسهم العَدو وضَربات السيف من العدو وقَد سُمّي بِدعاء الجوشن لأن رَسولنا الكَريم عَليه الصّلاة والسلام كَان في بعض غزواته عَليه جوشن ألمه مِن شدة ثقله فَدعا الله سبحانه وتعالي فَنزل جبرائيل عليه السلام بهذا الدعاء فما هو الدعاء الذي دعاء به رسولنا الكريم للجوشن الكبير وما أهميّته في المعركة وما يفيد المقاتل فِي قِتاله العدو ومما يَحميه فما هو دعاء الجوشن الكبير .

دعاء الجوشن الكبير :