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تراند اليوم : امساكية رمضان 2022 مسقط

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امساكية رمضان 2022 مسقط، إن الشعب العماني من الشعوب العربية المسلمة، والتي تنتظر تلك الأيام قدوم شهر رمضان المبارك بكل صبر، وذلك من أجل القيام بالصيام خلال هذا الشهر، وواحدة من الموضوعات الهامة التي تتعلق بشهر رمضان، هي الامساكية والتي من شأنها أن تجعلنا نعرف ما هي مواعيد الصلاة والصيام بصورة دقيقة، ابقوا معنا مع امساكية رمضان 2022 مسقط.

من خلال هذا الجدول، تقدم إمساكية رمضان في سلطنة عمان لعام 2022 معلومات عن مواعيد الصلوات الخمس اليومية وشروق الشمس لكل يوم من أيام شهر رمضان المبارك في سلطنة عمان:

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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