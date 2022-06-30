تراند اليوم : شيرين تكشف حقيقة استيلاء حسام حبيب على أموالها

شيرين تكشف حقيقة استيلاء حسام حبيب على أموالها

وكالات/ الخليج 365

قالت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، في تصريحات، ان التي تحدثت فيها حول استيلاء حسام حبيب، على أموالها، إجابةً على سؤال أحد المتابعين، وذلك بعد أن فتحت المجال أمام متابعيها لطرح الأسئلة عليها، عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي على (إنستغرام).

و ضمن الأسئلة "هل فعلا حسام خد فلوسك"، لتجيب: "بصراحة حق الله حسام عمره ما خد مني فلوس ولا استفاد مادياً بالعكس تماماً أنا معرفتش أحوش فلوس غير لما تجوزت حسام عشان كان بعكس اللي بيتقال تماماً وهو كان بحافظ لي على مالي ودي الصراحة عشان دي حاجة حتسأل عليها قدام ربنا".

وكان حسام قد أشهر السلاح بوجهها، في واقعة خلافهما، قبل أكثر من شهر، قالت شيرين "طبعا لا إيه ده زاي يتفال كده ودي شهادة حتسأل عليها قدام ربنا".

وكان خلاف كبير قد وقع بين شيرين، وحسام حبيب، نهاية شهر مايو/ أيار، في منزلها. وتداولت بعض المواقع الأنباء حول تعدي حسام حبيب على شيرين بالسلاح، التي استنجدت بالشرطة، والتي بدورها قامت بإلقاء القبض عليه.

وقد تم تحرير محضرين ضد حسام حبيب، الأول: التعدي على شيرين في منزلها، والثاني: حيازة سلاح منتهي الترخيص. وفي اليوم التالي، تم الإفراج عن حبيب بكفالة 10 آلاف جنيه، مع التعهد بعد التعرض لشيرين.

وكانت تصريحات محامي حسام حبيب، المستشار جميل سعيد قد أثارت جدلاً كبيراً، والذي قال "إن شيرين لا تزال على ذمة موكله، الذي ردّها بعد أسبوعين من طلاقهما شفيهاً، بحضور مجموعة من الشهود".

لكن وبعد عدة أيام، نفت شيرين خلال تفاعلها مع أسئلة الجمهور، عودتها لحسام حبيب، حيث اتهمهما بعض المتابعين بأنها لا تزال على ذمته، وأنها افتعلت الأزمة الأخيرة؛ كي تسوّق ألبومها القادم، لتردّ "أساس الجواز والطلاق الإشهارولو كنت رجعت كنت هقول".

وكانت شيرين قد انفصلت عن زوجها الفنان حسام حبيب، نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد زواج دام ثلاث سنوات.

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