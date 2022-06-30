تراند اليوم : ماهي مخاطر النوم على ضوء التلفزيون؟

ماهي مخاطر النوم على ضوء التلفزيون؟

وكالات/الخليج 365

قالت الدراسات ،ان يجد البعض متعة في قضاء أوقات طويلة، في مشاهدة التلفاز، خاصة مع نهاية يوم طويل وشاق، إذ نلجأ للمتعة والتسلية، بمشاهدة برامجنا المفضلة، لكن هل تعلم أن النوم على أضواء التلفزيون خطر يهدد حياتك؟

وبحسب دراسة أمريكية حديثة، فالنوم على ضوء التلفزيون أمر خطير، قد يؤدي إلى الوفاة المبكرة، وفق ما ذكر موقع (العربية نت).

درس باحثون في كلية الطب بجامعة نورث وسترن تأثير الضوء المحيط على الصحة وعادات النوم لدى 552 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 63 و84 عاماً. ووجدوا أن أولئك الذين ينامون حتى مع أدنى إضاءة أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم.

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، فيليس زي، لشبكة CNN، إنه "يجب على الناس بذل قصارى جهدهم لتجنب أو تقليل كمية الضوء التي يتعرضون لها أثناء النوم".

مقاومة الأنسولين

وبحسب الدراسة، فمن المرجح أن تحدث مقاومة الأنسولين في الصباح، بعد أن ينام الناس في غرفة ذات إضاءة خافتة، مثل تلك المنبعثة من جهاز التلفزيون.

يشار إلى أن مقاومة الأنسولين - حيث لا تستجيب خلايا العضلات والدهون والكبد بشكل صحيح لهذا الهرمون - ترتبط عادة بمرض السكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، وفق طبيب الأسرة الأميركية.

وأظهرت البيانات أن 17.8% من المشاركين في الدراسة، الذين ناموا بالإضاءة المحيطة، (أي المنبعثة من التلفزيون) ليلاً يعانون من مرض السكري، مقارنة بـ9.8% فقط، وهم الذين ناموا في الظلام بشكل عادي.

اضطرابات القلب والأوعية الدموية

وفي الوقت نفسه كان 40.7% من المشاركين، الذين ناموا في الإضاءة المحيطة، يعانون من السمنة المفرطة، مقارنة بما يزيد قليلاً عن ربع المشاركين، أي بنسبة 26.7%، وهم الذين ناموا في الظلام بشكل عادي.

وذلك الضوء بالمشاكل الصحية. فأولئك الذين ناموا في الضوء المحيط كانوا أكثر عرضة للبقاء مستيقظين في وقت لاحق، ليناموا بعد ذلك في اليوم التالي.

ويذكر أن الأمر لا يقتصر فقط على أجهزة التلفاز التي يحذر خبراء النوم منها، حيث تتسبب الهواتف الذكية أيضاً في تشتيت الانتباه أثناء الليل.

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