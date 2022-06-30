تراند اليوم : الظهور الأول  لفنانة لآمال ماهر بعد غياب دام عام وماذا قالت؟

الظهور الأول لفنانة لآمال ماهر بعد غياب دام عام وماذا قالت؟

وكالات/الخليج 365

قالت الفنانة آمال ماهر، بعد غياب دام لعام، ان تداول أنباء تفيد بتعرّض للحبس والتعذيب والإخفاء القسري، وسط دعوات شعبية وبرلمانية بالكشف عن مصيرها وحل لغز اختفائها، أطلّت الفنانة آمال ماهر، بمقطع فيديو قصير، طمأنت خلاله محبيها، الذين لم يهدأ لهم بال منذ أكثر من 10 أيام.

وعن سبب الاختفاء، قالت آمال ماهر: "مساء الخير، أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللي فاتت معرفتش أكون متواجدة معاكم، كان عندي كورونا، والحمد لله تعافيت، وأول ما تعافيت حبيت أطمنكم".

وقالت "أنا حقيقي ممتنة، لكم الحب والخوف اللي شفته ولمسته، الحمد لله، وده إن دل عن شيء، يدل عن إن ربنا راضي عن، لإني شايفة كم الحب الهائل والكبير، أنا بشكركم من كل قلبي، جمهوري العربي".

واستغلت آمال ماهر حديثها المقتضب، لتهنئة الشعب المصري، بذكرى ثورة 30 يونيو، التي تصادف اليوم الخميس، فقالت: "بحب أهني الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو، وكل سنة وانتم طيبين وأنا بخير".

وفي ختام مقطع الفيديو، طلبت من جمهورها أن ينتظرها قريباً، فيما يبدو أننا سنشهد عودتها للساحة الفنية، بعد اعتزال دام لعام، فقالت: "وأحب أقول لكل جمهوري انتظروني قريب".

ويأتي ظهور آمال ماهر، بعد تقديم النائب في البرلمان المصري، آمال عبد الحميد، بطلب إحاطة لمجلس الوزراء المصري؛ لاستيضاح حقيقة اختفائها. وكان وسم (آمال ماهر فين) و(أنقذوا آمال ماهر) قد تصدّر على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، للمطالبة بالكشف عن مصير الفنانة الغائبة عن الأضواء، منذ عام

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