تراند اليوم : نتائج المنح الجامعية 2019 - 2020 نتائج المنحة الجامعية في تونس

نتائج المنح الجامعية 2019 - 2020 نتائج المنحة الجامعية في تونس، حيث شرعت دوواين الخدمات الجامعيّة في نشر نتائج المنح الجامعيّة تباعا (حسب تقدّم عمليّة فرز المطالب)، حيث نشرت في تونس نتيجة دراسة ملف طلب المنحة بعنوان السنة الجامعية 2020/2019 .

وبينت وزارة التربية والتعليم التونسية أن نتائج المنح الجامعية للعام 2019 2020 تعلن خلال نوفمبر الحالي ، لجميع الطلاب المتقدمين على المنح ، حيث تشمل المنح ثلاث مستويات حسب مستوى التعليم وفق ما يلي :

منح جامعية لتحضير شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية أو دبلوم دكتور في الطب أو دبلوم دكتور في الصيدلة أو دبلوم دكتور في طب الأسنان أو دبلوم مهندس الدولة وكذا كل شهادات السلك الأول والثاني المسلمة من المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعات طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ,تصرف منح هذا السلم لمدة عشرة أشهر عن كل سنة جامعية وذلك حسب الاستحقاق الاجتماعي.

منح جامعية لتحضير شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو دبلوم التخصص الطبي أو دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا أو دبلوم التخصص في علاج الأسنان ,تصرف منح هذا السلم لمدة عشرة أشهر عن كل سنة جامعية وذلك حسب الاستحقاق الاجتماعي.

منحة جامعية لتحضير الدكتوراه, تصرف منح هذا السلم لمدة سنة كاملة حسب الاستحقاق العلمي وتشجيع التخصصات ذات الأولوية.

كيفية الاطلاع نتائج المنحة الجامعية في حالة تحديث موقع وزارة التعليم العالي

للطلبة الجدد : البحث برقم مسار ، بعد اختيار 1er & 2ème Cycle1

ثم نضغط Rechercher

- في حالة ايجاد (Vos bourses seront mandatées prochainement) يعني أنكم ممنوحين.

- وفي حالة ايجاد جملة أخرى مثل ( Aucun étudiant ne correspond à ce CNE ) فالسبب :

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* أو أنكم لم تتسجلوا فعليا في أية مؤسسة جامعية ؛

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النتائج عبر ( الرابط التالي ) .