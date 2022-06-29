تراند اليوم : تردد atv التركية قناة "ATV" تردد قناة أي تي في 2019 الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

تدور عمليات بحث مكثفة عن تردد قناة atv الناقلة لأحداث مسلسل قيامة عثمان بجزئها الأول، حيث حصلت قناة atv على حقوق البث المباشرة للمسلسل بدون ترجمة فيما، يواصل موقع النور العربي ترجمة السلسلة الجديدة من قيامة عثمان للغة العربية، علماً بأنه يترجم المسلسل بعد ساعة من البث المباشر له على قناة atv باللغة التركية.

وفضائية أي تي في هي قناة تلفزيونية تركية، بدأت البث في 9 سبتمبر 1992. تعتبر من القنوات الرئيسية في تركيا حيث تبلغ حصته بالسوق 9.11٪ حسب إحصاء أغسطس عام 2013 .

ويملك قناة atv كاليون جروب وتبث باللغة التركية، وتتخذ شعار: (ATV on watched is opera Soap) izlenir ATV'de Dizi ، ومقرها الرئيسي في مدينة اسطنبول التركية.

من المقرر أن تنقل قناة atv التركية أولى حلقات مسلسل قيامة ارطغرل في العشرين من الشهر الحالي.

وتبث قناة atv التركية على الترددات التالية: