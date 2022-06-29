تراند اليوم : اسماء منحة الطوارئ .. اسماء المشمولين بمنحة الطوارئ الوجبه الرابعة 2019

تحميل أسماء المشمولين بمنحة الطوارئ الوجبه الرابعة في العراق المطلقات والعاطلين والنساء بغداد , بابل , صلاح الدين , كركوك"، رابط تحميل الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة.

ويتسائل الكثيرين في العراق عن موعد إصدار منحة الطوارئ الوجبه الرابعة من مستحقات الشؤون الاجتماعية في العراق، والمستفيدين من منحة الطوارئ الوجبه الرابعة 2019 .

فقد أكد وزير العمل العراقي الدكتور باسم عبد الزمان ، أن إطلاق الوجبة الرابعة من منحة الطوارئ الوجبه الرابعة يتم خلال ايام قليلة القادمة من هذا الشهر.

كما وبحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان مع اعضاء الحكومة المحلية في البصرة موضوعات تخص برنامج الحماية الاجتماعية وكيفية شمول الأسر الفقيرة والمستضعفة بهذا البرنامج.

وقال الوزير ان الوزارة تتبع آلية في شمول الاسر الفقيرة ببرنامج الحماية الاجتماعية من خلال معيار خط الفقر الذي حددته وزارة التخطيط لشمول الاسر التي تقع دون مستوى خط الفقر لتحقيق التكافل الاجتماعي في المجتمع، مبينا ان البحث الاجتماعي يعد الركيزة الاساسية في عمل هيئة الحماية الاجتماعية.

كما بحث الوزير موضوع المتعاقدين والأجراء اليوميين في المحافظة وامكانية شمولهم بالضمان الاجتماعي من خلال تطبيق قانون العمل الذي يكفل حق العامل في الحصول على راتب تقاعدي.