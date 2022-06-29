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تراند اليوم : انجي خوري انستقرام .. صورة فاضحة تنشرها قمر لإنجي خوري

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انجي خوري انستقرام _ فجّرت الفنانة قمر فضيحة من العيار الثقيل عبر حسابها الرسمي على موقع "انستغرام"، حيث نشرت صوراً فاضحة لنجمة شبكات التواصل الاجتماعي السورية انجي خوري خلال وجودها مع شاب وفتاة.

 

وهاجمت قمر انجي خوري، معتبرةً انها تريد ان تظهر للجمهور حقيقة الأخير التي تلعب دور الضحية، على حد ما كتبت في خاصية القصص المصورة.

 

وأضافت قمر في عبارة اخرى ان المرأة الثانية في الصورة هي والدة انجي خوري، علماً ان اسمها الحقيقي انجي خاليق الله.

 

وتابعت قمر في تفجير المفاجأت معلنة ان خوري مصابة بمرض الإيدز.

محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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