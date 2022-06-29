الاكثر متابعة اليوم - هيفا وهبي هل تعرّضت للضرب من رجل؟

نشرت المغنية اللبنانية هيفا وهبي صورة أثارت جدلًا كبيرًا بين متابعيها حين تحدًثت عن الرجل الذي يضرب المرأة.

وكُتب على الصورة: (اذا كنت رجلًا لم يضرب المرأة ولم يهنها ولم يتحرّش بها، فهذا يعني أنك طبيعي)

وتابعت: (أي أنك لن تكون رجلًا عظيمًا أو انسانًا رائعًا لأن هذه التصرفات يفعلها الأسوياء)

اقرأ: والدة هيفا وهبي ورولا يموت – صور

هيفا نشرت الصورة بعد سلسلة من الاعتداءات التي تعرضت لها النساء، مثل مقتل الطالبة نيرة أشرف على يد صديقها ذبحًا في الجامعة، وبعدها الطالبة الأردنية ايمان أرشيد وبعدهما المذيعة المصرية شيماء جمال التي قتلت على يد زوجها رميًا بالرصاص.

اقرأ: هيفا وهبي بقميص النوم – صور

وبغض النظر إن ضُربت هيفا أو تعرّضت للتحرش، فالصورة التي نشرتها كلامها كان صحيحًا، لأن الرجل الطبيعي لا يضرب ولا يخون ولا يهين امرأة عشقته.

اقرأ: هيفا وهبي ماذا خبّأت تحتها! – صورة

وبما أننا في مجتمع عربي شهد على اعتداءات متكررة بحق النساء، فبات يقدّس الرجل الذكي المسالم الذي لا يمد يده على حبيبته أو شقيقته أو زوجته أو أمه، والذي يقوم بأدنى واجباته كإنسان مع المرأة.