تراند اليوم : فيديو.. ثاني محاولة انتحار لمقدمة برامج مشهورة خلال أيام

فيديو.. ثاني محاولة انتحار لمقدمة برامج مشهورة خلال أيام

روميرو/ الخليج 365

بعد محاولتها الانتحار للمرة الثانية على التوالي خلال أيام، استقرت الحالة الصحية لمقدمة البرامج التلفزيونية في جمهورية الدومينيكان كيارا روميرو.

وتم العثور على كيارا، البالغة من العمر 29 عاما، طريحة الأرض خارج منزلها في مدينة سان بيدرو دي ماكوريس شمال شرق الدومينيكان، يوم الخميس، بعد أن رمت بنفسها من شقتها الكائنة بالطابق الثالث.

والتقطت كاميرا مراقبة في مبنى مجاور اللحظة الحزينة عندما سقطت كيارا على الأرض، وأصيبت بكسور في قدميها ورضوض بالرأس.

وذكرت تقارير الشرطة أن زوجها كارلوس باولينو قال إنها حاولت أيضا قطع شرايينها يوم الأربعاء.

وأظهرت لقطات إضافية لكاميرا المراقبة خروج الزوجين من شاحنة بيضاء ولحظة قيام الزوج باولينو وبعض السكان بمساعدة كيارا، ثم وضع باولينو زوجته في السيارة واتجه إلى مستشفى محلي.

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