تراند اليوم : بالفيديو-بذلك علق البابا تواضروس على فستان رانيا يوسف عاري الجسد!!

بالفيديو-بذلك علق البابا تواضروس على فستان رانيا يوسف عاري الجسد!!

القاهرة/ الخليج 365

علّق البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، على الجدل الدائر حول ظهور الفنانة رانيا يوسف بفستان وصف بـ"الفاضح" خلال مهرجان القاهرة السينمائي.

وقال البابا تواضروس خلال مقابلة مع قناة "تن" في رد على سؤال حول فستان الممثلة المثير للجدل: "ليس من حق أحد الحديث عن طريقة ملابس الآخرين".

واعتبر البابا تواضروس أن "الملابس حرية شخصية".

وأثارت الممثلة المصرية رانيا يوسف جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي والأوساط المصرية كافة، وتوالت الردود على مظهر الفنانة بعبارات تدين جرأتها الزائدة في فستانها، الذي لبسته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 40.

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المصدر: فيسبوك