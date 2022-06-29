تراند اليوم : صورة-هل دفن صلاح قابيل حياً.. نجله عمرو يوضح؟

هل دفن صلاح قابيل حياً.. نجله عمرو يوضح؟

القاهرة/ الخليج 365

كشف نجل الفنان المصري الراحل صلاح قابيل، حقيقة دفن والده حيا منذ 26 عاما، مشيرا إلى أنها شائعة سخيفة خرجت للجمهور بعد مواراته الثرى.

وأكد عمرو صلاح قابيل في حوار مع صحيفة "اليوم السابع" المصرية، في ذكرى وفاة والده: "فوجئنا بهذه الشائعة السخيفة بعد رحيله، وتم سردها بأكثر من طريقة منها أنه كان مصابا بغيبوبة سكر رغم خلوه من مرض السكري، وأنه عثر عليه على سلم المقبرة، وكان يحاول الخروج منها، بينما أشارت شائعة أخرى إلى أنه خرج بالفعل من المقبرة وشاهده بعض الناس، وهو كلام عار تماما من الصحة، فلم يفتح أحد المقبرة أو ندفن فيها أحدا إلا بعد مرور سنوات على دفن والدي، ولم تفتح بعد ذلك وقمت بتكذيب هذه الشائعة مرات عديدة دون جدوى".

وتابع: "طيلة حياة والدي لم تصدر عنه أية شائعة، وأكثر الشائعات التي انتشرت بعد وفاته هي شائعة دفنه حيا".

وتوفي الفنان المصري صلاح قابيل في 3 ديسمبر عام 1992، وهو من أشهر الفنانين المصريين الذين شاركوا في سلسلة مسلسل "ليالي الحلمية"، وعقب وفاته تم تغيير سيناريو الجزء الخامس من المسلسل بحذف دور الحاج علام السماحي باعتباره متوفيا.

وشاع خبر عقب وفاته مفاده أن حارس المقابر سمع أصواتا تخرج من قبره، وبعد فتح القبر بمعرفة الطب الشرعي والنيابة العامة، وجده على سلالم القبر متوفيا بسكتة قلبية نتيجة الرعب الشديد، وهو ما تنفيه العائلة