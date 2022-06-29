تراند اليوم : بالصور .. زواج الممثلة الهندية بريانكا شوبرا ونيك جوناس .. ستصدم من فارق السن بينهما

نيودلهي -

تزوجت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا والمغني الأمريكي نيك جوناس، في مراسم باذخة جرت في قصر هندي بحضور عائلتيهما والأصدقاء.

وقد أطلقت مفرقعات بعد زواج شوبرا وجوناس السبت، في مراسم دينية مسيحية في قصر اوميد بهوان في جودبور في ولاية رجستان في غرب الهند.

وشارك في زواجهما أفراد عائلتيهما وبينهم شقيق العريس جو جوناس، وخطيبته الممثلة البريطانية صوفي ترنر، إحدى بطلات مسلسل “غايم أوف ثرونز”.

وتتواصل الاحتفالات بهذا الزواج الأحد مع مراسم هندوسية.

ونشرت شوبرا (36 عاما) عبر حسابها على “إنستغرام” السبت، رسالة جاء فيها “من الأشياء الخاصة جدا التي حققتها علاقتنا هو الانصهار بين عائلتين تحترم كل واحدة منهما معتقدات الأخرى وثقافتها”.

وقد أعلن نيك جوناس (26 عاما) خطوبته على شوبرا في آب/أغسطس الماضي مع نشر صور لهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهما في ملابس هندية تقليدية.

وهما اختارا مصمم الأزياء الأمريكي رالف لورين لملابس زفافهما.

وقال المصمم في تغريدة السبت “يتشرف رالف لورين أن يكون صمم ملابس الزوجين والمشاركين في زفافهما”.

وبدأت الاحتفالات بالعرس مع مراسم “مهندي” الهندية التقليدية مع وضع الحناء على ذراعي العروس ورجليها.

وكانت شوبرا فازت بلقب ملكة جمال العالم العام 2000، وتعتبر من أبرز نجمات بوليوود وهي من الممثلات الهنديات القليلات اللواتي حققن نجاحا في الخارج.

فهي مثلت في مسلسل “كوانتيكو” التشويقي عبر محطة “ايه بي سي” الأمريكية وأصدرت أغاني مع فنانين بارزين من أمثال بيتبول وفرقة “ذي تشاينشموكرز”.

وقد حقق نيك جوناس النجاح أولا وهو لا يزال طفلا من خلال فرقة “ذي جوناس بروذيرز” مع شقيقيه. وبات اليوم يخوض غمار التمثيل أيضا.











