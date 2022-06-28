تراند اليوم : خطوبة طليقة أحمد الفيشاوي على عمر كمال بعد انتهاء العده تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

خطوبة طليقة أحمد الفيشاوي على عمر كمال بعد انتهاء العده تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

وكالات/ الخليج 365

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء بارتباط ندى الكامل وعمر كمال.

جاء ذلك بعدما أهدى لها مغني المهرجانات أغنية في إحدى الحفلات التي حضرتها ندى الكامل في التجمع الخامس، وهي أغنية "الكذابين" للفنانة شيرين عبد الوهاب. وعبرت ندى كامل عن بالغ سعادتها بما فعله عمر كمال وعلق عمر كمال في مقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

قائلا: معلش يا ندى في داهية، ولفت البعض إلى أن الفنان يقصد بهذا الكلام أحمد الفيشاوي وقدمت ندى الكامل الشكر إلى المطرب، ولكن لم يتم تأكيد هذه الأنباء حتى الآن انفصال ندي عن الفيشاوي .

وأعلنت ندى الكامل انفصالها رسميا عن زوجها الفنان أحمد الفيشاوي في ديسمبر الماضي، وذلك بعد زواج استمر 4 سنوات، قائلة: من امرأة قلبها هلك وانطفأ، أود أن أعلن انفصالي عن زوجي أحمد الفيشاوي، وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتى في أحلك أوقاتنا سأفتقدك كصديق كثيرًا.

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