تراند اليوم : صدمة للوسط الفني: وفاة المذيع عمرو سمير عن 33 عاما إثر سكتة قلبية

الخليج 365/

ذكرت مصادر صحفية مساء يوم الأربعاء بأن المذيع الشاب عمرو سمير توفى عن عمر يناهز 33 عامًا، إثر سكتة قلبية أودت بحياته، ولم يعلن حتى الآن عن موعد العزاء.

عمرو سمير بدأ حياته كممثل وهو في العاشرة من عمره، وشارك في فيلم (القتل اللذيذ) أمام ميرفت أمين، إلى أن عاد إلى الساحة من خلال عمله كمقدم برامج.

درس بكلية الإعلام وبعد تخرجه تقدم إلى مسابقة المذيعين بقناة ميلودي، ثم اتجه إلى قناة دريم لفترة، وشارك في تقديم البرنامج الشبابي الناجح (شبابيك)، وبعد فترة اتجه إلى قناة otv وقام بتقديم برنامج بمفرده هو برنامج (إيه الأخبار)، إلى أن تم ترشيحه للمشاركة في فيلم (عودة الندلة) مع الفنانة عبلة كامل، وانطلق بعدها في مجال الدراما التلفزيونية، حيث شارك في عدة مسلسلات أبرزها (جدار القلب)، (قضية رأي عام)، و(مزاج الخير).