تراند اليوم : إيرادات أفلام العيد: أحمد السقا يكتسح ومفاجأة لمحمد هنيدي

الخليج 365/

على عكس كل التوقعات جاءت إيرادات موسم عيد الفطر السينمائي، فقد تصدر المركز الأول النجم أحمد السقا بفيلمه الجديد "هروب اضطراري" والذي شاركه بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم غادة عادل وأمير كرارة ومصطفى خاطر.

الإيرادات التي حققها السقا في اليوم الأول غير متوقعة بسبب ضخامتها حيث اقتربت من حاجز الخمسة ملايين جنيه، فقد حقق إيرادات وصلت إلى 4 مليون و850 ألف باجمالي 21 مليون لحتى اللحظة متفوقاً على فيلم "جواب إعتقال" للنجم محمد رمضان والذي جاء في المركز الثاني بإيرادات مليون و758 ألف جنيه باجمالي 8 مليون جنية .

أما المركز الثالث فكان من نصيب فيلم "تصبح على خير" للنجم تامر حسني والذي حقق مليون و681 ألف باجمالي 7 مليون جنية ، ويشارك تامر حسني البطولة عدد من النجمات منهن نور اللبنانية ودرة ومي عمر.

بينما جاء فيلم "عنتر ابن ابن ابن شداد" للفنان محمد هنيدي في المركز الرابع محققاً إيرادات تجاوزت 700 ألف جنيه ، وهو رقم غير متوقع وصادم لهنيدي حيث كان يتوقع صناع العمل أن يحقق نجاح أكبر من ذلك .

أما المركز الخامس فجاء به فيلم "الأصليين" والذي يضم نخبة كبيرة من النجوم منهم منة شلبي وخالد الصاوي وماجد الكدواني حيث لم تتجاوز إيراداته ال600 ألف جنيه.