تراند اليوم : شاهد بالفيديو والصور .. مصريون يعلقون سيدة على عمود انارة بالشرقية

القاهرة - الخليج 365

أظهر مفطع مصور تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعيّ، قيام مواطنين مصريين بتعليق سيدة على عامود انارة في مدينة “بلبيس” بمحافظة الشرقية،مدّعين أنّهم شكوا في محاولتها خطف لطفلة.

وعلق اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، على الواقعة قائلاً: “شباب لديهم حماس زائد وحمية ونعذرهم”.

من جانبه قال العميد سمير أبورضة مأمور مركز بلبيس، إنه تم التحفظ على المتهمة، والتى اعترفت أنها شاهدت هاتف محمول معلق بالقرب من الشباك فتسللت لسرقته وليس بغرض سرقة أطفال.

وقال أحد شهود العيان إنّ الأهالي شاهدوا المتهمة خلال محاولتها التسلل إلى أحد المنازل لخطف طفلة في منطقة “أرض علوان”، فتجمع حولها الأهالي، وضربوها ووثقوها فى عمود إنارة، تم تسليمها للشرطة بعدها.

وألقى الأمن المصريّ، الثلاثاء، القبض على 13 شخصا، لقيامهم بربط الفتاة على عامود الكهرباء والتعدى عليها بالضرب .