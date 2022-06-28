تراند اليوم : كيف تسيطر على غضب الآخرين وتكسب مودتهم؟

غزة- الخليج 365:

قد نتسبب من دون قصد في إغضاب من حولنا.. أزواجنا أو زوجاتنا.. أصدقائنا..زملائنا في العمل..أو حتى غرباء عنا.

وإذا كنت ممن لا يسعدون بإغضاب الآخرين وتسعى دائماً لامتلاك علاقات طيبة مع الجميع، فعليك أن تتعلم بعض المهارات لامتصاص غضب الآخرين وتحويل سخطهم إلى مودة وحب.

وفي مقال له على (موقع لايف هاك)، وضع الكاتب لاري ألتون أربع خطوات لاحتواء غضب من أغضبتهم وإعادة المياه إلى مجاريها فيما بينكم:

قد نتسبب من دون قصد في إغضاب من حولنا.. أزواجنا أو زوجاتنا.. أصدقائنا..زملائنا في العمل..أو حتى غرباء عنا.

وإذا كنت ممن لا يسعدون بإغضاب الآخرين وتسعى دائماً لامتلاك علاقات طيبة مع الجميع، فعليك أن تتعلم بعض المهارات لامتصاص غضب الآخرين وتحويل سخطهم إلى مودة وحب.

وفي مقال له على (موقع لايف هاك)، وضع الكاتب لاري ألتون أربع خطوات لاحتواء غضب من أغضبتهم وإعادة المياه إلى مجاريها فيما بينكم:

1) تجنب رد الفعل الغاضب:

القاعدة رقم واحد هي تجنب الرد بالمثل، وبغض النظر.

عما يفعله الشخص الذي أغضبته فلا يمكنك الرد بالمثل لأن هذا سيجعله أكثر غضباً.

وتأكد أن هذا لن ينتقص من احترامك أو من كرامتك، خاصة إذا كان ذلك من أجل الحفاظ على العلاقات مع أشخاص تحبهم.

2) إظهار الاهتمام:

بدلاً من التصرف بغضب، عليك أن تظهر للآخرين أنك تهتم بهم وبمعرفة ما يضايقهم.

أطلب منهم أن يتحدثوا عن مشكلتهم معك وأنصت لهم باهتمام، فهذا يسهم في تهدئة غضبهم قليلاً ويتيح لك معرفة ما يغضبهم والبحث عن سبل لإرضائهم.

3) كن إنساناً:

أظهر إنسانيتك للشخص الغاضب منك.

وأخبره كيف يشعرك غضبه؟ بالخوف أو بالارتباك أو بالقلق..

إلى أخره.

وأحرص أيضاً على التأكيد بأنك لم تكن تقصد إلحاق أي ضرر بهم سواء من كلماتك أو من أفعالك.

4) تلطيف الأجواء:

حاول تلطيف الأجواء بإلقاء مزحة أو بالابتسام، لكن يتعين عليك انتقاء الوقت المناسب للقيام بذلك.

ويقول الكاتب إن لكل موقف ظروفه الخاصة وعليك أن تقرر ما هي الوسائل الأفضل لحل هذا الموقف، لكن هذه الخطوات قد تساعد في الكثير من المواقف.

كما ينصح بألا تدع أحداً أو موقفاً يفسد يومك وذلك من خلال التزام الهدوء والتحلي باللطف والمودة مع الآخرين.