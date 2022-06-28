تراند اليوم : بالفيديو: غادة عبد الرازق تبكي وتعترف بعد "الفيديو الفاضح" أنا مريضة نفسيًا

الخليج 365/

صرحت الفنانة غادة عبد الرازق مساء الثلاثاء، ببث مباشرلايف لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى أنستجرام، وخرجت فيه غادة بحالة صعبة جدا ، كما اعتذرت على الفيديو الفاضح المتداول لها منذ أيام على السوشيال ميديا.

واعترفت الفنانة فى بثها بحقيقة الفيديو المتداول لها منذ أيام، وقالت “أنا أسفة جدًا، وأوعدكم إنها مش هتتكرر تانى، ومكنتش والله مركزة لكثرة تعليقات الجمهور على الشاشة”.

وأكملت : “أنا كنت طول اليوم تعبانة ، وكان عندي حالة من الهذيان وتأثير العلاج البدني والنفسي مكنش مخليني مركزة”.

مضيفة: “أنا بتعالج نفسيًا بقالى 22 سنة، وتأثير الأدوية هى السبب، وبقالى 26 سنة بتحارب والناس مستنيالى غلطة، وما صدقوا اللى حصل”.

وأضافت: “أنا بعمل كل دا علشان روتانا بنتي، وعلشان أحفادي”، وتابعت: “أنا في ناس كتير نصحوني إنى أخرج وأقول للجمهور إن الفيديو متفبرك، ومقدرتش أكذب على جمهوري”.