تراند اليوم : بالفيديو: استمع إلى تعليق غادة عبد الرازق على الفيديو الفاضح!

الخليج 365/

في تسجيل صوتي نشره موقع اليوم السابع المصري للفنانة غادة عبد الرازق في أول تعليق على أزمة الفيديو المثير للجدل، والذي ظهر فيه جانب حساس من صدرها.

وأوضحت عبد الرازق: "أنا متعودة كل فترة على هذه الأمور، ولكننى لا أهتم بها، متعودة على كده وما بحطش فى دماغى، أنا مش زعلانة وواخدة على الفبركة من زمان ومش فارق معايا والله".

ورأت أن الدليل على فبركة الفيديو المنسوب لها أنه معروف عالميا أن من يدخل "لايف" لا يمكن أخذ "سكرين شوت" له من دون تعليقات الناس التي تظهر فى الوقت نفسه أثناء البث، متابعة: "هذا أكبر دليل على أنهم قاموا بتركيب الصور على حاجات تانية".