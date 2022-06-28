تراند اليوم : هذا ما كشفته عن علاقتها بالثري السعودي حسن جميل

الرياض/الخليج 365/

كشف موقع «هوليوود لايف» بشكل حصري ونقلاً عن مصدر مقرب من المغنية ريهانا أن الأخيرة تشعر بسعادة لا مثيل لها إلى جانب صديقها الجديد الملياردير السعودي حسن جميل.

وقال المصدر إنه يجعلها سعيدة أكثر مما كان يفعل كل الرجال الذين عرفتهم سابقاً مثل كريس براون ودريك.

وأضاف: «يتعامل معها حسن بكثير من الحب والاحترام. وهو يدفعها إلى التخلي عن حذرها كما لم تفعل مع أي شخص آخر منذ وقت طويل».

وتابع: «هي أكثر سعادة بكثير مما كانت عليه مع دريك. ما زالت تحبه لكنها ترى في تلك العلاقة خطأ. فهو لم يحظ بثقتها».

يُذكر أن ريهانا أشعلت أخيراً المواقع الإلكترونية من خلال صور نشرت لها برفقة رجل الأعمال السعودي حيث كانا يمضيان عطلتهما معاً في إسبانيا. وقد كشفت صحيفة «ذي صن» البريطانية أن علاقتهما بدأت منذ أكثر من 6 أشهر.