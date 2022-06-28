تراند اليوم : قائمة بأسماء مشاهير ونجوم شباب خطفهم الموت.. أخرهم عمرو سمير

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الخليج 365/
انضم الفنان والمذيع عمرو سمير 33 عاما لقائمة النجوم لذين وافتهم المنية صغارًا ، ليفارقوا الحياة في ذروة شهرتهم ومجدهم، أبرزهم فيما يلي:
الراحل: عمرو سمير
المهنة: مذيع وممثل
السن عند الوفاة: 33 عامًا
سبب الوفاة: سكتة قلبية
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الراحل: علاء ولي الدين
المهنة: ممثل
السن عند الوفاة 40 : سنة
سبب الوفاة: أزمة سكر
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الراحل: هالة فؤاد
المهنة: ممثلة
السن عند الوفاة: 34 عاما
سبب الوفاة: التهاب رئوي حاد
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الراحل: محمد الشرقاوي
المهنة: ممثل
السن عند الوفاة: 42 عامًا
سبب الوفاة: لا يوجد سبب نام ولم يستيقظ
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الراحل: عمر فتحي
المهنة: مغني
السن عند الوفاة: 32 عامًا
سبب الوفاة: أزمة قلبية
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الراحل: محمد عبد الوهاب
المهنة: لاعب في النادي الأهلي
السن عند الوفاة: 22 عامًا
سبب الوفاة: سكتة قلبية في الملعب
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الراحل: عماد عبد الحليم
المهنة: مغني
السن عند الوفاة: 36 عامًا
سبب الوفاة: حقنة هيروين
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الراحل: مجدي وهبة
المهنة: ممثل
السن عند الوفاة: 46 عامًا
سبب الوفاة: جرعة مخدرات زائدة
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الراحل: كاميليا
المهنة: راقصة
السن عند الوفاة: 30 عامًا
سبب الوفاة: سقوط طائرة
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الراحل: عمر خورشيد
المهنة: ملحن
السن عند الوفاة: 36 عامًا
سبب الوفاة: حادث سيارة
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الراحل: ميرنا المهندس
المهنة: ممثلة
السن عند الوفاة: 36 عامًا
سبب الوفاة: إصابتها بمرض السرطان
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الراحل: نعيمة عاكف
المهنة: ممثلة
السن عند الوفاة: 39 عامًا
سبب الوفاة: سرطان الثدي
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الراحل: الضيف أحمد
المهنة: ممثل
السن عند الوفاة: 34 عامًا
سبب الوفاة: سكتة قلبية
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الراحل: أسمهان
المهنة: مطربة
السن عند الوفاة: 27 عامًا
سبب الوفاة: حادث سيارة