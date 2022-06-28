تراند اليوم : قائمة بأسماء مشاهير ونجوم شباب خطفهم الموت.. أخرهم عمرو سمير

الخليج 365/

انضم الفنان والمذيع عمرو سمير 33 عاما لقائمة النجوم لذين وافتهم المنية صغارًا ، ليفارقوا الحياة في ذروة شهرتهم ومجدهم، أبرزهم فيما يلي:

الراحل: عمرو سمير

المهنة: مذيع وممثل

السن عند الوفاة: 33 عامًا

سبب الوفاة: سكتة قلبية

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الراحل: علاء ولي الدين

المهنة: ممثل

السن عند الوفاة 40 : سنة

سبب الوفاة: أزمة سكر

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الراحل: هالة فؤاد

المهنة: ممثلة

السن عند الوفاة: 34 عاما

سبب الوفاة: التهاب رئوي حاد

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الراحل: محمد الشرقاوي

المهنة: ممثل

السن عند الوفاة: 42 عامًا

سبب الوفاة: لا يوجد سبب نام ولم يستيقظ

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الراحل: عمر فتحي

المهنة: مغني

السن عند الوفاة: 32 عامًا

سبب الوفاة: أزمة قلبية

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الراحل: محمد عبد الوهاب

المهنة: لاعب في النادي الأهلي

السن عند الوفاة: 22 عامًا

سبب الوفاة: سكتة قلبية في الملعب

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الراحل: عماد عبد الحليم

المهنة: مغني

السن عند الوفاة: 36 عامًا

سبب الوفاة: حقنة هيروين

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الراحل: مجدي وهبة

المهنة: ممثل

السن عند الوفاة: 46 عامًا

سبب الوفاة: جرعة مخدرات زائدة

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الراحل: كاميليا

المهنة: راقصة

السن عند الوفاة: 30 عامًا

سبب الوفاة: سقوط طائرة

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الراحل: عمر خورشيد

المهنة: ملحن

السن عند الوفاة: 36 عامًا

سبب الوفاة: حادث سيارة

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الراحل: ميرنا المهندس

المهنة: ممثلة

السن عند الوفاة: 36 عامًا

سبب الوفاة: إصابتها بمرض السرطان

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الراحل: نعيمة عاكف

المهنة: ممثلة

السن عند الوفاة: 39 عامًا

سبب الوفاة: سرطان الثدي

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الراحل: الضيف أحمد

المهنة: ممثل

السن عند الوفاة: 34 عامًا

سبب الوفاة: سكتة قلبية

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الراحل: أسمهان

المهنة: مطربة

السن عند الوفاة: 27 عامًا

سبب الوفاة: حادث سيارة