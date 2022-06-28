تراند اليوم : علامات تنذر بالتهاب دعائم السن

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برلين - الخليج 365
قال اتحاد روابط الصيادلة الألمان إن نزيف اللثة باستمرار عند تنظيف الأسنان بالفرشاة أو بالخيط ينذر بالإصابة بما يعرف بـ"التهاب دعائم السن"، أي النسيج الداعم المحيط بالأسنان.
كما يندرج تورّم واحمرار اللثة ضمن الأعراض الأخرى الدالة على التهاب دعائم السن.
وشدد الاتحاد على ضرورة علاج التهاب دعائم السن على وجه السرعة عبر زيارة طبيب الأسنان، وإلا فقد تتخلخل الأسنان وقد تسقط في أسوأ الأحوال.
وللوقاية من التهاب دعائم الأسنان، ينبغي الحرص على تفريش الأسنان واللثة مرتين على الأقل يوميا، مع الإقلاع عن التدخين الذي يعدّ من أهم عوامل الخطورة المؤدية للالتهاب.