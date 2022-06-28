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تراند اليوم : علامات تنذر بالتهاب دعائم السن

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برلين - الخليج 365

قال اتحاد روابط الصيادلة الألمان إن نزيف ‫اللثة باستمرار عند تنظيف الأسنان بالفرشاة أو بالخيط ينذر بالإصابة بما ‫يعرف بـ"التهاب دعائم السن"، أي النسيج الداعم المحيط بالأسنان.

 

‫كما يندرج تورّم واحمرار اللثة ضمن الأعراض الأخرى الدالة على التهاب ‫دعائم السن.

 

وشدد الاتحاد على ضرورة علاج التهاب دعائم السن على وجه السرعة عبر زيارة طبيب الأسنان، وإلا ‫فقد تتخلخل الأسنان وقد تسقط في أسوأ الأحوال.

 

‫وللوقاية من التهاب دعائم الأسنان، ينبغي الحرص على تفريش الأسنان ‫واللثة مرتين على الأقل يوميا، مع الإقلاع عن التدخين الذي يعدّ من أهم عوامل ‫الخطورة المؤدية للالتهاب.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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