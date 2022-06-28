تراند اليوم : بالفيديو-بعد 13 عاماً ..جثة الشهيد سعيد قطب من نابلس تنزف دماً وبرائحة المسك

نابلس- الخليج 365:

قال الأهالي اليوم الأحد إن أشلاء الشهيد القسامي سعيد محمد قطب من مدينة نابلس لا تزال كما هي منذ دفنه قبل 13 عاماً.

وتداول نشطاء الفيسبوك فيديو نشر على مواقع التواصل الإجتماعي، يوضح قيام المواطنين بفتح القبر الشهيد سعيد خلال دفنهم لوالده الذي فارق الحياة اليوم بعد صراع طويل مع المرض، حيث وجدوا بقايا وأشلاء الشهيد وعليها آثار الدمار كما تركت قبل 13 عامًا، حيث قالوا إن رائحة الدماء تفوح برائحة المسك في القبر وأشلاؤه دافئة، كأنه دفن بالأمس القريب.

ولد الشهيد (سعيد) الابن الثاني للسيد محمد قطب في الخامس من أبريل عام ألف وتسعمائة وواحد وسبعين،ترعرع (سعيد) بين أزقة وشوارع مدينة نابلس التي أحبها كثيراً تماماً كما أحب مسجده ومصحفه وهو لا يزال طفلاً صغيراً في مدرسة ابن الهيثم للذكور التي درس فيها المرحلة الابتدائية،وقد كان في تلك الأثناء ابن مسجد الحنبلي الذي شهد له بالتردد عليه والصلاة فيه في جماعة وقد كانت ملامح خاصة تعتلي وجه ذاك الصبي حيث البشرة الناعمة التي تنم عن ذكاء وفطنة ميزته عن غيره ممن في عمره.

أما عن تفاصيل الحدث فقد كان القائد القسامي (سعيد قطب) قد أعد عبوتين ناسفتين كبيرتين وخبأهما في إحدى السيارات في خطة لنقلهما إلى مكان معين ومن ثم زرعهما فيه ،إلا أن الرياح جاءت بما لم تشته السفن وقد انتبهت أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية لأمرهم بعدما وصلتهم أخبار من عيونهم المساندة للاحتلال الصهيوني.

وسرعان ما قاموا بتفجير العبوة الأولى التي استدعت طائرات الاحتلال للتحليق الكثيف في سماء المنطقة لاستطلاع سبب الانفجار،بينما حاول مجاهدونا الثلاثة (سعيد قطب وسعد زامل )من كتائب القسام (وسعد غزال من كتائب شهداء الأقصى) النفاذ بالعبوة الأخرى ونقلها إلى مكان آخر كان قدر الله قد نفذ حيث انفجرت العبوة في المجاهدين الثلاثة دون معرفة سبب واضح لذلك.

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