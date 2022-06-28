تراند اليوم : عنصرية والد ريهانا تجاه الثري السعودي يغضبها

الخليج 365/

صرحت مصادر قريبة من النجمة ريهانا إنها تشعر بالغضب من والدها لأنه أطلق تعليقات غير إيجابية بشأن علاقتها برجل الأعمال السعودي حسن جميل.

وقال المصدر: «تطلب من والدها أن يطمئن. لطالما أحب أن يتدخل في شؤونها وهو يفعل ذلك مجدداً».

وأضاف إنها اتصلت به وتوجهت إليه بكلام قاس. وتابع: «طلبت منه ألا يتدخل ويخرّب علاقتها. هي سعيدة حقاً ولا تريد له أن يفسد ذلك».

يُذكر أنّ رونالد فينتي والد ريهانا كان قال لصحيفة «ذي صن» البريطانية: «كنت أتمنى لها زوجا أسود من نفس لون بشرتها، لكن ما حدث قد حدث، وأتمنى أن تكون سعيدة»، في إشارة الى عدم رضاه على علاقتها الجديدة.