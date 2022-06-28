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تراند اليوم : عنصرية والد ريهانا تجاه الثري السعودي يغضبها

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الخليج 365/

صرحت مصادر قريبة من النجمة ريهانا إنها تشعر بالغضب من والدها لأنه أطلق تعليقات غير إيجابية بشأن علاقتها برجل الأعمال السعودي حسن جميل.

وقال المصدر: «تطلب من والدها أن يطمئن. لطالما أحب أن يتدخل في شؤونها وهو يفعل ذلك مجدداً».

وأضاف إنها اتصلت به وتوجهت إليه بكلام قاس. وتابع: «طلبت منه ألا يتدخل ويخرّب علاقتها. هي سعيدة حقاً ولا تريد له أن يفسد ذلك».

يُذكر أنّ رونالد فينتي والد ريهانا كان قال لصحيفة «ذي صن» البريطانية: «كنت أتمنى لها زوجا أسود من نفس لون بشرتها، لكن ما حدث قد حدث، وأتمنى أن تكون سعيدة»، في إشارة الى عدم رضاه على علاقتها الجديدة.

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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