تراند اليوم : ساعة يد بمليون دولار تمتلكها مذيعة كويتية !!!

الكويت - الخليج 365

كشفت الإعلامية الكويتية نهى نبيل أنها تمتلك ساعة يد ثمنها مليون دولار.

وقالت الإعلامية الكويتية: “عادي أن أمتلك ساعة بمليون دولار، فأنا أحبّ الساعات وزوجي أيضا، ويجمع الساعات منذ كان في سنّ الـ14 ودخلت هذا المجال معه”.

وأضافت، خلال استضافتها في برنامج “كشف حساب” مع الإعلامية مي العيدان: “أنا أحب أن أستثمر بقطعة تبقى معي العمر كله، لكني لست مبذّرة، ولست من النوع الذي يصوّر مجوهراته، لكننّي أحبّ القطع القيمة”.

وكانت نهى نبيل قد تزوجت من مهندس يدعى إبراهيم في كانون أول/ ديسمبر عام 2008 ولديها منه طفلين هما محمد ودانة.