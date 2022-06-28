تراند اليوم : بالصور: انتشار فيديو فاضح "لايف" لـلفنانة غادة عبد الرازق .. وهذا أول رد لها!

الخليج 365/

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الفنانة غادة عبد الرازق ، حيث أصبحت حديثة الساعة حيث انتشر لها فيديو فاضح علي انستجرام ، الفنانة غادة عبد الرازق كانت قد ظهرت في فيديو لايف لها منذ ساعات قليلة علي موقع التواصل الأجتماعي انستجرام ، وكانت تتحدث مع معجبيها من خلال اللايف مباشرة وترد علي أسئلتهم وكانت تظهر بأنها مرهقة بشكل كبير ، حيث تحدثت أنها مرهقة لأنها قد أفاقت من النوم في صباح اليوم باكراً ، ولكن أثناء حديث الفنانة غادة عبد الرازق بالفيديو مباشرة ، فقد ظهرت أجزاء من جسد الفنانة بشكل لم تلاحظه لأنها بدت مرهقة بشكل كبير .

حتي الان ردود الأفعال علي الفيديو هيستيرية ، الجميع يتحدث عن فيديو فضيحة غادة عبد الرازق علي انستجرام بشكل هيستيري خصوصا علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، حيث تم تسجيل الفيديو ونشره علي العديد من المواقع علي الانترنت.

الجدير بالذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق قد سارعت علي الفوز بحذف الفيديو من علي صحفتها الشخصية علي موقع انستجرام ولكن سرعان ما انتشر الفيديو علي جميع مواقع التواصل الأجتماعي بشكل سريع للغاية ، حيث سجل الفديو سريعاً شخص ما وسرعان ما تسرب الفيديو الي العديد من المواقع علي الانترنت .

و كشف مصدر مقرب من النجمة غادة عبد الرازق، أن الفنانة تعيش حالة استياء شديدة بعد ظهورها في فيديو "لايف" على موقع الصور إنستجرام، خاصة بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لها من الفيديو استعرضت جزءا عاريًا من جسدها.

وقالت المصادر إن الفنانة كانت لا تعلم أن جسدها عارٍ في كاميرا الموبايل، وعندما قرأت تعليقات الجمهور التي لفت انتباهها بأن هناك جزءا من جسدها عارٍ تمامًا، أغلقت البث المباشر، وحذفت الفيديو فورًا.

وأضاف المصدر أن الفنانة انهارت من البكاء، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا عارية لها، لافتًا أنها تحاول السيطرة على الأمر بحذف هذه الصور من على مواقع السوشيال ميديا.