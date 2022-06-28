تراند اليوم : المطرب أحمد عادل للمشرق نيوز: أتمنى أن أغني في لوس أنجلوس

أحمد عادل: أتمنى أن أغني في أكبر مسرح ترفيهي في لوس أنجلوس

القاهرة/ الخليج 365 خاص

للشغف سحر خاص يقود الإنسان للوصول إلى قمم العالم، به قاوم الكثير ليبدأ رحلته بالمهنة التى طالما أحببها، في البداية كان يحمل كثيراً من الشغف، وقليلاً من الخبرة، بمرور الوقت أدرك أن الشغف هو روح أي مهنة إذا انطفأ ماتت ومات مَن يعمل بها، شغفه دائم متجدد، لا يتوقف عند بلوغ أو تحقيق شيء معين، ولأن شغفه وحبه دائما هو العمل والتفاني، لذلك أجرينا حوار خاص مع المطرب أحمد عادل وإليكم نص الحوار:-

ممكن تكلمنا بنبذة مختصرة عنا؟

أنا أحمد عادل مهندس وفنان مصري، من مواليد المنصورة في عام 19992 أُقدم محتوى غنائي وترفيهي من سنة 2009، لدي أعمال مع شركات إنتاج كبيرة على مستوى الوطن العربي، وأمتلك حاليا شركة إنتاج خاصة بي، وأحاول جاهداً أن أن أقدم شيء مؤثر في المستقبل.

ما هو المكان الذي تتمنى أن تغني به؟

أتمنى أن أغني في أكبر مسرح ترفيهي في لوس أنجلوس.

ما هي الأغنية التى تتمنى أن تعيد غنائها من الزمن الجميل؟

أغنية ring of fire للراحل جوني كاش.

مارأيك فى برامج ومسابقات الغناء على التلفاز ؟

فرصة ممتازة لظهور المواهب التي ليس لديها فرصة تظهر للنور.

ما الذى تغير بأحمد عادل بعد الشهرة والغناء؟

لا يوجد شيء تغير.

ما هي الرسالة التى تريد أن توجهها لمحبينك ومتابعينك ؟

أتمنى أن أكون بقدم شيء مفيد حتى ولو بنسبة 1%.

وأخيراً وليس أخرًا ماهو عملك القادم؟

أعمل حالياً على فيديو كليب جديد بعنوان "أنا نجم" بالاشتراك مع الفنان محمد رأفت

ما هو أكثر شيء تحبه في نوعية الأغاني التي تقدمها؟

أكثر شيء أحبه في أغانيَّ هو تجسيد المشكلات الحقيقة، ولكن بطريقة بسيطة تصل لكل الناس.

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