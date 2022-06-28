تراند اليوم : ريال مدريد مباشر .. بث مباشر ريال مدريد HD بث مباشر مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر مباراة ريال مدريد وخيتافي مباشر HD

ريال مدريد مباشر بث مباشر مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر مباراة ريال مدريد وخيتافي getafe vs real madrid اليوم الاحد في الدوري الاسباني ، يستعد اليوم فريق ريال مدريد وهو منقوص من اهم الاعبين في الفريق لخوض اختبار جديد في الدوري من اجل الاقتراب من حسم اللقب اليوم وذلك عندما يحل ضيفا ثقيلا علي فريق خيتافي وذلك لحساب مباريات الجوله التاسعه عشر من منافسات النصف الاول من الدوري الاسباني لهذا الموسم ، وسوف تلعب مباراه ريال مدريد و خيتافي اليوم علي ارضيه ملعب كولسيوم الفونسو بيريز معقل خيتافي والذي سوف يستقبل عليه خصمه الريال وذلك في مواجهه الذهاب بين الفريقين في هذا الموسم ، وسوف تبدا اليوم الموافق 2 يناير مباراه ريال مدريد و خيتافي في تمام الساعه الثالثه مساءا بتوقيت القاهره والرابعه مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة ريال مدريد وخيتافي

الريال هو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مواجهات النصف الاول من عمر الدوري الاسباني لهذا الموسم ، الريال قبل مواجهه اليوم كان قد حقق الانتصار في اخر مباراه لعبها في الدوري الاسباني والتي كانت مع اتلتيك بلباو خارج ارضه يوم الاربعاء الماضي وقد حقق الريال الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدفين مقابل لاشئ ، ويتصدر الريال قبل لقاء اليوم جدول ترتيب الدوري الاسباني لهذا الموسم وذلك بعد ان خاض 19 مباراه وجمع الريال من خلالهم 46 نقطه وذلك بعد ان حقق الريال الانتصار في 14 مباراه وتعادل في اربع مباريات و خسر الريال مباراه واحده قبل مواجهه اليوم.

مباراة خيتافي وريال مدريد يلا شوت

فيما فريق خيتافي فهو صاحب الارض في مباراه اليوم وذلك لحساب مباريات الاسبوع التاسع عشر من منافسات الدوري الاسباني لهذا الموسم ، فريق خيتافي يحتل قبل مواجهه اليوم المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الاسباني لهذا الموسم وذلك برصيد 15 نقطه جمعهم فريق خيتافي بعد ان خاض 18 مباراه الي الان في هذا الموسم ومن خلالهم حقق خيتافي الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر خيتافي 9 مباريات قبل ان يستقبل الريال اليوم ، واخر مباراه لعبها خيتافي في الدوري كانت مع فريق اوساسونا وقد حقق خيتافي الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدف مقابل لاشئ.