تراند اليوم : مباراة ليفربول اليوم مباشرة الآن .. ليفربول وتشيلسي مباشر مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول اليوم

تشكيلة ليفربول ضد تشيلسي، مع اقتراب انطلاق الديربي الإنجليزي الذي يجمع أكبر فريقين في بطولة بريمرليغ، كشف المدير الفني يورجن كلوب عن تشكيلة ليفربول أمام تشيلسي حيث سيتلقي الخصمان اليوم الأحد الموافق 2 يناير 2022، في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي للمحترفين، وكان الألماني يورجن كلوب قد أعلن عن إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا دون الكشف عن أسماءهم.

وستنعقد مباراة ليفربول تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، ومن المتوقع أن تشهد المباراة غياب الألماني يورجن كلوب بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا “كوفيد 19″، كما سيفقد الفريق خدمات ثلاث لاعبين من المصابين بفيروس كورونا دون أن يتم الكشف عن أسماء اللاعبين المصابين، ومن المتوقع أن يقود الثنائي المتألق ساديو ماني ومحمد صلاح قلب هجوم الريدز إلى جانب زميلهم ديوغو جوتا.

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول وتشيلسي على قناة بي إن سبورت القطرية، وذلك في تمام الساعة 6:30 مساءً حسب توقيت فلسطين وجمهورية مصر العربية والسودان، وفي تمام الساعة 7:30 مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر.

ويأمل ليفربول أن يعوض الهزيمة التي تعرض لها أمام ليستر سيتي، حيث انتهت المواجهة السابقة بفوز الذئاب بهدف دون مقابل.

تشكيلة ليفربول ضد تشيلسي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جويل ماتيب، ترينت أليكساندر أرنولد، كوستاس تسيميكاس، فيرجيل فان دايك.

خط الوسط: أليكس أوكسلايد تشايمبرلين، جوردان هندرسون، فابينيو.

خط الهجوم: ديوغو جوتا، محمد صلاح، ساديو ماني