تراند اليوم : مباراة ليفربول مباشر .. مباراة ليفربول وتشيلسي مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر

مباراة ليفربول مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر تشكيلة ليفربول وتشيلسي المتوقعة نضعها لكم في السطور التالية، فمن المقرر أن يلتقي العملاقين مساء اليوم الأحد، في سياق مباريات الجولة الحادية والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي للمحترفين، ومع اقتراب انطلاق هذه المواجهة الهامة أصدر نادي ليفربول الإنجليزي بيان رسمي أعلن عن إصابة المدير الفني للفريق يورجن كلوب، حيث ستشهد المباراة غياب المدرب بجانب غياب ثلاثة لاعبين لم يتم الكشف عن أسماءهم.

ومن المقرر أن يقود محمد صلاح وساديو ماني قلب هجوم تشكيلة ليفربول أمام تشيلسي، حيث طالب اتحاد كرة القدم بحق الاستفادة من اللاعبين الدوليين حتى 3 يناير، ثم سيلتحق محمد صلاح مع منتخب بلاده بعد انتهاء المواجهة، وسيدخل اللاعب المصري في المعسكر لمنتخب بلاده، فيأمل اللاعبين أن يحققون أفضل النتائج وتعويض النقاط التي فقدها اللاعبين في الجولات الماضية.

ويخوض ليفربول هذه المواجهة الصعبة بعد أن فقد النقاط الثلاثة منهزم أمام ليستر سيتي بهدف واحد دون رد، أما تشيلسي فقد سقط في فخ التعادل الإيجابي فقد تعادل أمام برايتون بهدف مقابل هدف ليحصل على نقطة واحدة.

وجاء ليفربول في المركز الثالث برصيد 41 محقق الفوز في 12 مباراة وتعادل 5 مباريات وخسر مباراتين، أمام تشيلسي فقد جاء في المركز الثاني برصيد 42 نقطة.

تشكيلة ليفربول المتوقعة ضد تشيلسي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، ترينت أليكساندر أرنولد، جويل ماتيب، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: فابينيو، أليكس أوكسلايد تشايمبرلين، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، ديوغو جوتا.