تراند اليوم : اليانصيب الخيري الاردني .. نتائج سحب اليانصيب الخيري الأردني إصدار رأس السنة 2022

نتائج سحب اليانصيب الخيري الاردني اصدار راس السنة الميلاديه 2022 - سحب اليانصيب الخيري الاردني 1/1/2022، نتائج سحب اليانصيب الخيري الاردني يوم السبت 1/1/2022 كشف الارقام الفائزة بسحب اليانصيب الخيري الاردني.

يجري سحب اليانصيب الخيري الاردني في تمام الساعه 7:50 مساء على التلفزيون الاردني لاول خمس جوائز وسيتم وضع باقي السحب على رابط المعتاد من موقع المشرق.

ملاحظة بخصوص النتائج يستم وضع النتائج ان شاء الله مساء يوم 1/1/2022 قم بتحديث هذا الموضوع باستمرار لحال وضع النتائج هنا كالمعتاد يمكنك تحديث الصفحة .

سحب اليانصيب الخيري الأردني الإصدار الخاص برأس السنة الميلادية ٢٠٢٢/١/١ من خلال ( الرابط التالي ) .