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تراند اليوم : اليانصيب الخيري الاردني .. نتائج سحب اليانصيب الخيري الأردني إصدار رأس السنة 2022

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نتائج سحب اليانصيب الخيري الاردني اصدار راس السنة الميلاديه 2022 - سحب اليانصيب الخيري الاردني 1/1/2022، نتائج سحب اليانصيب الخيري الاردني يوم السبت 1/1/2022 كشف الارقام الفائزة بسحب اليانصيب الخيري الاردني.

يجري سحب اليانصيب الخيري الاردني في تمام الساعه 7:50 مساء على التلفزيون الاردني لاول خمس جوائز وسيتم وضع باقي السحب على رابط المعتاد من موقع المشرق.

ملاحظة بخصوص النتائج يستم وضع النتائج ان شاء الله مساء يوم 1/1/2022 قم بتحديث هذا الموضوع باستمرار لحال وضع النتائج هنا كالمعتاد يمكنك تحديث الصفحة .

سحب اليانصيب الخيري الأردني الإصدار الخاص برأس السنة الميلادية  ٢٠٢٢/١/١ من خلال ( الرابط التالي ) .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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