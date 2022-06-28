تراند اليوم : بث مباشر ليفربول .. بث مباشر ليفربول وتشيلسي بث مباشر مباراه ليفربول وتشيلسي ضد ليفربول بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم

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في مواجهة اليوم سوف تقام على ارضية ملعب ستامفورد بريدج مستقبل عليه فريق تشيلسي المباراة والتي سوف يسعي ان يحقق فيها الانتصار اليوم على ارضية ملعبه من اجل الحفاظ علي المركز الثاني في منافسة قوية جدا على لقب الدوري الانجليزي الممتاز مثل كل موسم ، واخر مباراة لعبها نادي تشيلسي قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه فريق برايتون والتي انتهت بنتيجة التعادل الاجابي بهدف لمثله.

فيما فريق ليفربول حاليا هو صاحب المركز الثالث من الدوري الانجليزي حاليا برصيد 41 نقطة بفارق نقطة عن تشيلسي قبل مواجهة اليوم وبفارق 12 نقطة عن السيتي متصدر الدوري حاليا ، واخر مباراة لعبها ليفربول قد خسر فيها بهدف وحيد بدون رد خارج ملعبه من امام خصمه فريق ليستر سيتي ، واليوم يسعي ان يحقق الانتصار في المباراة الصعبه والقوية خارج ملعبه من امام فريق تشسيلسي.