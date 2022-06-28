تراند اليوم : ليفربول مباشر .. ماتش ليفربول مباشر HD بث مباشر مباراة ليفربول ضد تشيلسي بث مباشر ليفربول وتشلسي مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر HD

ليفربول مباشر ماتش ليفربول مباشر بث مباشر مباراة ليفربول ضد تشيلسي بث مباشر ليفربول وتشلسي مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر صدام ناري liverpool vs chelsea في الدوري الإنجليزي, مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، يدخل يورجن كلوب مباراة اليوم ويعلم جيداً أنها عنق الزجاجة من أجل وصافة البريميرليج ومواصلة اللحاق بالسيتي على أمل تغثر جوارديولا, والبلوز يعلم جيداً أنه يريد الفوز وفقط للإحتفاظ بالمركز الثاني ومحاولة الوصول لقمة الدوري, ولغة الأرقام تكشف لنا عن مواجهة نارية نحدد بصدد مشاهدتها, ففريق تشيلسي لم يُهزم في آخر مباراتين له أمام الريدز رغم أنها كانت على ملعب الليفر, كما أن ليفربول فاز في آخر لقاءين له على ملعب تشيلسي بالدوري الإنجليزي, ويريد تحقيق الفوز الثالث ليدخل تاريخ البريميرليج, وتُعد العاصمة لندن بمثابة مقبرة للريدز هذا الموسمففي آخر لقاءات له بالعاصمة لم يفز مطلقاً, حيث تعادل في 2 وهزم في 1 واستقبل 8 أهداف كاملة.

تتواصل متعة الدوري الإنجليزي لليوم الثاني على التوالي بعد القمة النارية التي جمعت مانشستر سيتي وأرسنال أمس في مواجهة اتسمت بالندية والإثارة، تحدي اليوم يجمع بين ليفربول وتشيلسي في صراع المنافسة على اللقب، تحدي اليوم سيشهد إثارة وندية بين الفريقين حيث يتطلع كل منهم إلى حصد النقاط الثلاثة ومواصلة المنافسة على اللقب الذي يعتليه فريق مانشستر سيتي صاحب الصدارة وحامل اللقب.

البداية مع البلوز صاحب الأرض والجمهور في لقاء اليوم الذي تعثر مجددا في الأسبوع الماضي وتعادل مع برايتون بهدف لمثله وفقد نقطتين في صراع المنافسة على اللقب وسيبحث الفريق في لقاء اليوم عن تخطي الكبوة التي تعرض لها في الفتر الماضية وتحقيق العلامة الكاملة من مواجهة ليفربول وخاصة وأنه أحد المنافسين المباشرين له على اللقب، تشيلسي تأثر كثيرا من غياب نجومه في المواجهات الماضية وكان ذلك بسبب فيروس كورونا الذي ضرب أكثر من لاعب من لاعبي البلوز.

الساعات الماضية شهدت أزمة قوية في تشيلسي خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها مهاجم الفريق روميلو لوكاكو الذي أكد فيها أنه غير سعيد بموقفه في النادي الإنجليزي معبرا عن ندمه للرحيل عن إنتر ميلان وألقت الصحف الإنجليزية أمس واليوم الضوء على تصريحات لوكاكو والتي أكدت فيها أن توخيل المدير الفني للبلوز غاضب تماما من تصريحات لوكاكو الأخيرة وبات موقف اللاعب البلجيكي غامضا مع الفريق في الفترة القادمة واوضحت التقارير الصحفية أن تشيلسي يتطلع للتعاقد مع نيكولاس تاجليافيكو ظهير أياكس أحد الأسماء التي يدرس تشيلسي ضمها، في شهر يناير لحل الأزمة التي يعاني منها بسبب كثرة الاصابات التي ضربت الفريق خلال الفترة الماضية.

أزمات البلوز تتواصل قبل لقاء اليوم بعد أن تأكد غياب ريس جيمس لما يقرب من شهرين ليضاف إلى قائمة إصابات الفريق السابقة ومن بينها تشلويل، فيرنر الذي تعافى للتو من كورونا.

وفي الجانب الأخر نرى أن ليفربول "الضيف" سيبحث عن الخروج من كبوة الهزيمة التي تعرض لها في الأسبوع الماضي أمام ليستر سيتي بهدف دون رد، ليفربول تصارع لاعبوه في المباراة الماضية على إهدار الفرص السهلة على المرمى إلى جانب تألق الحارس المخضرم شمايكل لاعب ليستر سيتي الذي تصدى لركلة جزاء من محمد صلاح إلى جانب أكثر من فرصة هدف مؤكد من لاعبي الريدز، ليفربول في كل الحالات لم يكن يستحق الهزيمة في اللقاء الماضي ألا انها قد تكون في مصلحة الفريق من أجل العودة للتركيز من جديد للحفاظ على فرصه في المانفسة على اللقب بالموسم الجاري، ليفربول سيكون في أزمة قوية خلال الفترة القادمة بسبب غياب ساديو ماني ومحمد صلاح ونابي كيتيا وجويل ماتيب عن الفريق بسبب انضمامهم لمنتخبات بلادهم للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية, وسوف نقدم لك مشاهدة مباراة ليفربول اليوم عبر موقعنا يلا شوت توداي.

ليفربول تعرض لصدمة قوية خلال الساعات القليلة الماضية بعدما تعرض 3 لاعبين من الفريق باصابة بفيروس كورونا المستجد وعلى الرغم من أن يورجن كلوب المدير الفني للفريق لم يعلن عن الأسماء "أسماء اللاعبين المصابين بالفيروس" ألا أن التقارير الصحفية قالت إن اللاعبين من بينهم الثنائي أليسون بيكير وروبوتو فيرمينو مما يعني غياب الثنائي عن لقاء اليوم وذلك بجانب إيقاف روبيرتسون، وإصابة مينامينو وتياجو ألكانتارا وأوريجي وسيكون الفريق في موقف لا يحسد عليه في لقاء اليوم وسيخوض قمة البلوز بقائمة منقوصة من اللاعبين الاساسيين.

سجل رائع لمحمد صلاح أمام تشيلسي

وسيعول يورجن كلوب كثيرا على الثنائي محمد صلاح وساديو ماني ولا سيما وان الأول يمتلك سجلا رائعا أمام البلوز "فريقه السابق"، لغة الأرقام تشير إلى أن محمد صلاح خاض 16 مباراة أمام تشيلسي في جميع البطولات، حيث تعد قمة اليوم هي المواجهة رقم 17 للفرعون ضد البلوز، ونجح محمد صلاح فى هز شباك تشيلسي بـ6 أهداف، كما صنع هدفين آخرين فى جميع المسابقات التالية: الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، كأس السوبر الأوروبى، كأس الاتحاد الإنجليزى، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وأحرز محمد صلاح 3 أهداف ضد تشيلسي بقميص بازل السويسرى بمسابقتى الدوري الأوروبى ودوري الأبطال، فيما أحرز 3 أهداف وصنع مثلهما مع ليفربول أمام البلوز، وعلى مستوى النتائج، حقق محمد صلاح 7 انتصارات فى مواجهاته ضد تشيلسي و3 تعادلات فيما تلقى 6 هزائم بمختلف المسابقات المحلية والأوروبية، وسجل محمد صلاح آخر أهدافه ضد تشيلسي في مواجهة الدور الدور الأول بالعام الجاري في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين.

تشيلسي يتواجد في المركز الثاني برصيد 42 نقطة بعدما فاز في 12 لقاء وتعادل في 6 مباريات وخسر في مباراتين وأحرز 43 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا، بينما يتواجد ليفربول في المرتبة الثالثة بجدول الدوري برصيد 41 نقطة بفارق 9 نقاط عن المان سيتي صاحب الصدارة برصيد 50 نقطة، الريدز شارك في 19 لقاء، حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 5 مباريات وخسر في مباراتين وأحرز 50 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.

دائما ما تشهد مباريات ليفربول وتشيلسي ندية و

قوة داخل الملعب بين اللاعبين وخارج الملعب بين المدربين، وتكون المتعة والإثارة عنوان رئيسي لمواجهات ليفربول وتشيلسي، لغة الأرقام تشير إلى تفوق البلوز على الريدز قبل لقاء اليوم، حيث تقابل الفريقين 188 لقاء، حقق ليفربول الفوز في 65 لقاء بينما فاز تشيلسي في 80 مباراة وتعادل الفريقين في47 لقاء، وأحرز البلوز 260 هدفا في شباك الريدز، بينما أحرز ليفربول 282 في شباك تشيلسي.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والقنوات والقنوات الناقلة لها

نلتقي سوياً و مشاهدة مباراة تشيلسي اليوم أمام الريدز عبر موقعنا يلا شوت توداي وقنوات beIN Sports Connect، وتبدأ صافرة بداية مباراة ليفربول وتشيلسي في تمام الساعة 18:30بتوقيت جمهورية مصر العربية، الساعة 19:30بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة 17:30بتوقيت غرينيتش.

تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة الريدز

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: أنطونيو روديجر - تياجو سيلفا - أندرياس كريستنسن

خط الوسط: ماركوس ألونسو - نجولو كانتي - جورجينيو - سيزار أثبيليكويتا

خط الوسط الهجومي: ماسون ماونت - كريستيان بوليسيك

خط الهجوم: كاي هافيرتز

تشكيل الليفر الرسمي لمواجهة البلوز

تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي

حراسة المرمى: كيلهير

خط الدفاع: ترنت ألكساندر آرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - كونستانتينوس تسيميكاس

خط الوسط: نابي كيتا - فابينيو - جوردان هندرسون

خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - ساديو ماني