تراند اليوم : مباراة ريال مدريد مباشر .. بث مباشر مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر ريال مدريد اليوم مباشر مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر ريال مدريد وخيتافي مباشر

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد خيتافي اليوم الأحد Getafe Vs Real Madrid يلا لايف في اطار مبارياتالجولة التاسعة عشر من منافسات النصف الاول من الدوري الاسباني لهذا العام، ومن المفترض ان يتقابل فريق ريال مدريد مع نظيرة فريق خيتافي علي أرضية ملعب كولسيوم الفونسو بيريز، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية ويفوز أحدهم واكتساب الثلاث نقاط من أجل الوصول الي نهائي الدوري الاسباني للموسم الجاري، وسوف تبدأ اليوم مباراة خيتافي وريال مدريد علي قناة beIN Premium 1 HD مع المعلق رؤوف خليف في تمام الساعه الثالثة مساءاٌ بتوقيت القاهره والساعه الرابعة مساءاٌ بتوقيت السعوديه علي يلا شوت.

مباراة ريال مدريد وخيتافي اليوم

فريق خيتافي هو الطرف الأول وصاحب أرضية ملعب لقاء اليوم وذلك في اطار مباريات الجولة 19 من مباريات الدوري الاسباني، فريق خيتافي قد تغلب علي فريق أوساسونا يوم الأحد الماضي في اخر لقاء لة خلال مباريات الجولة الماضية من الدوري الاسباني حيث انتهت المباراة بنتيجة هدف وحيد دون رد، وحاليا هو صاحب المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الاسباني وذلك برصيد خمسة عشر نقاط استطاع فريق خيتافي جمعهم بعد ان لعب ثمانية عشر مباريات واستطاع الانتصار في ثلاثة مباريات وتعادل في ستة مباريات وخسر في تسعة مباريات قبل لقاء اليوم.

مباراة ريال مدريد وخيتافي اليوم

وعلي النظير الاخر فريق ريال مدريد هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم أمام الطرف الاول نظيرة نادي اشبيلية، فريق ريال مدريد حاليا هو صاحب المركز الأول ومتصدر جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد ستة واربعون نقطة جمعهم نادي ريال مدريد بعد ان لعب تسعة عشر مباريات واستطاع تحقيق الأنتصار في أربعة عشر مباريات وتعادل في أربعة مباريات وخسر في مباراة واحدة قبل مباراة اليوم، وفي اخر مباراه لعبها نادي ريال مدريد كانت مع نظيرة فريق نادي أتلتيك بيلباو يوم الأربعاء الماضي في اطار الجولة السابقة واستطاع الريال التغلب علية حيث انتهت المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.