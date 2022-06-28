تراند اليوم : مباراة العراق مباشر .. مباراة العراق والامارات مباشر مشاهدة مباراة العراق اليوم مباشر بث مباشر العراق والامارات قناة الرابعة الرياضية مباشر

مباراة العراق والامارات مباشر مشاهدة مباراة العراق اليوم مباشر بث مباشر العراق والامارات قناة الرابعة الرياضية مباشرمشاهده رابط البث المباشر لمواجهه الامارات ضد العراق iraq vs uae في اطار المرحله النهائيه من التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم اليوم الخميس ، في اقوي لقاءات الجوله قبل الاخيره من المرحله النهائيه يحل اليوم المنتخب الاماراتي ضيفا ثقيلا وهو يبحث عن انتصار يقترب من خلالو للملحق المؤهل لكاس العالم علي نظيره المنتخب العراقي الباحث عن الاخر عن هذا الانتصار مساء اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله التاسعه من المرحله النهائيه للتصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم فيفا قطر 2022 ، وسوف يستضيف ملعب الملك فهد في العاصمه السعوديه الرياض هذا اللقاء المهم بين المنتخبين العراقي والاماراتي ، وسوف تنطلاق المواجهه الليله في تمام الساعه السابعه مساءا بتوقيت القاهره والثامنه بتوقيت السعوديه.

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المنتخب الاماراتي هو الضيف في مباراه الليله وذلك ضمن مبارياته في المرحله النهائيه من التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم ، ويدخل المنتخب الاماراتي لقاء نظيره العراقي المهم له من اجل حجز معقد في الملحق وهو كان قبله وفي اخر توقف دولي كان قد خسر اخر مباراه لعبها في المجموعه والتي كانت مع منتخب ايران في الجوله الثامنه وخسر المنتخب الاماراتي هذا اللقاء خارج ارضه وبهدف دون رد ، وهو يحتل حاليا في المجموعه الاولي المركز الثالث برصيد 9 نقاط وذلك بعد ان خاض 8 مباريات ومن خلالهم كان قد حقق الانتصار في مبارتان وتعادل في ثلاث مباريات وخسر ايضا ثلاث مباريات.

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وعلي الجانب الاخر المنتخب العراقي فهو يتعبر صاحب الارض في مواجهه الليله وذلك ضمن مباريات الجوله التاسعه من المرحله النهائيه للتصفيات المؤهله لكاس العالم ، وحاليا هو صاحب المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعه الاولي قبل لقاء خصمه الاماراتي وذلك بعد ان خاض هو الاخر 8 مباريات وجمع من خلالهم المنتخب العراقي خمس نقاط فقط حيث لم يحقق الانتصار في اي مباراه وتعادل في خمس مباريات وخسر ثلاث مباريات ، واخر مباراه لعبها المنتخب في التصفيات كانت مع منتخب لبنان في الجوله الثامنه وتعادل المنتخب في هذا اللقاء بهدف مقابل هدف.