تراند اليوم : بث مباشر مباراة العراق .. لعبة العراق مباشر الأن مباراة العراق والامارات مباشر رابط مباراة الامارات والعراق مباشر قناة الرابعة بث مباشر لعبة العراق

بث مباشر مباراة العراق لعبة العراق مباشر لعبة العراق مباشر الأن مباراة العراق والامارات مباشر رابط مباراة الامارات والعراق مباشر لعبه العراق والامارات بث مباشر قناة الرابعة بث مباشر لعبة العراق البث المباشر لمباراة منتخب العراق ضد الإمارات iraq vs uae live stream اليوم اون لاين في تصفيات كأس العالم ، يسعى منتخب الامارات العربية المتحدة بالتمسك باحلامه للوصول الي نهائيات كاس العالم المقبلة عندما يحل في تمام الساعة السابعة مساء الليلة بتوقيت القاهرة ضيفا علي منتخب العراق الاول لكرة القدم في اطار منافسات الجولة التاسعة من تصفيات كاس العالم المقبلة وهي المباراة التي من المقرر ان تقام علي ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

خسر المنتخب العراقي الاول لكرة القدم كافة فرصه في التاهل الي نهائيات كاس العالم المقبلة بعد ان فشل في تحقيق اي انتصار في ثمانية مباريات في منافسات التصفيات الحالية المؤهلة الي نهائيات كاس العالم المقبلة فيما كان التعادل هو النتيجة الحاسمة لخمس مباريات من ثمانية مباريات الا ان هزيمة منتخب العراق الاول لكرة القدم في ثلاث مباريات كانت سببا لتوقف رصيده عند خمس نقاط ليكتفى بالتواجد في المركز الخامس وقبل الاخير في ترتيب المجموعة الاولى من مجموعات التصفيات.

اما منتخب الامارات العربية المتحدة فيتواجد حاليا في المرك الثالث وهو المركز الذي يؤهل الي الملحق الاسيوي ليمتلك فرصة اخيرة للوصول الي نهائيات كاس العالم بعد ان خاض منافسات ثمانية مباريات دون ان ينهزم او يتعادل سوى في ثلاث مباريات فيما تمكن من تحقيق الفوز في مباراتين وكان التعادل هو النتيجة الحاسمة لثلاث مباريات ليتوقف رصيده بذلك عند تسع نقاط محتلا المركز الثالث بعد كلا من منتخبي ايران وكوريا الجنوبية ويسعى لتحقيق الفوز للتمسك بفرصته في اللحاق بكاس العالم.