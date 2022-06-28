تراند اليوم : العراق مباشر .. مباراة العراق مباشر HD بث مباشر العراق والامارات بث مباشر مباراة العراق والامارات بث مباشر مباراة العراق اليوم مباشر

مباراة العراق مباشر بث مباشر العراق والامارات بث مباشر مباراة العراق والامارات بث مباشر مباراة العراق اليوم مباشر، مباراة المنتخب العراقي والامارات اليوم الخميس، في الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٢.

المباراة تنطلق في تمام الساعة الـ 8:00 مساءً بتوقيت السعودية والعراق، والساعة الـ 7:00 مساءً بتوقيت مصر والسودان وفلسطين والأردن وسوريا، والساعة الـ 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات، على أن يتم بثها عبر يوتيوب الاتحاد الآسيوي بتعليق خليل البلوشي، بالاضافة لقناة بي إن سبورتس AFC1 بصوت المعلق حسن العيدروس، وقناة SSC6 بصوت المعلق عبد الله الحربي.

ويبحث منتخب العراق عن حسم الفوز على الإمارات لإنعاش آماله في حسم المركز الثالث.

ويعتمد منتخب العراق على تشكيلته التي تضم حارس المرمى جلال حسن وأمامه رباعي خط الدفاع علي فائز وأحمد إبراهيم ومناف يونس وشيركو كريم.

ويقود خط الوسط أمجد عطوان ومهند جعاز وزيدان إقبال وضرغام إسماعيل وجاستن مرام وأيمن حسين.

في المقابل، يفتتح منتخب الإمارات عهد مدربه الجديد الأرجنتيني رودلفو أرواباربنا الذي تولى المهمة خلفا للهولندي بيرت فان مارفيك.

ويغيب عن قائمة منتخب الإمارات طحنون الزعابي لأسباب صحية، وشاهين عبد الرحمن لأسباب إدارية وفنية.

تدخل الامارات هذه المباراة بعد ان تمكنت من تحقيق أربعة انتصارات متتالية على العراق في سلسلة مم 17 مباراة دون هزيمة، ايضاً لم يحقق منتخب العراق أي فوز في آخر 9 مباريات في تصفيات كأس العالم ولم يحقق فوزه الأول في هذه المرحلة من التصفيات حتي الان، وسيلتقيا يوم الخميس علي ستاد الملك فهد الدولي بالسعودية حيث ستسعي الإمارات الي تحقيق الفوز بعد خسارتها السابقة.

شهدت المباريات الخمس الماضية بين الامارات والعراق تحقيق الامارات الفوز في مبارتين بينما فاز العراق في مباراة واحدة وانتهت المبارتين المتبقيتين بالتعادل، وشهدت المباراة العكسية التعادل بنتيجة 2-2 في أكتوبر الماضي.

مباراة العراق والامارات اليوم

الإمارات تحتل المركز الثالث على المجموعة برصيد 9 نقاط من 8 مباريات، ايضاً لقد فاز المنتخب الاماراتي في مبارتين بينما خسر ثلاث مباريات وتعادل في ثلاث مباريات ايضاً، لقد سجل المنتخب الاماراتي ست اهداف بينما استقبلت شباكه ست اهداف ايضاً مما يدل على وجود مساحة لتحسين اداءه، لقد خسرت الامارات مباراتها الأخيرة ضد إيران بنتيجة 0-1 ليقطع بهذا الطريق لتحقيق ثلاث انتصارات على التوالي، مع ذلك لا تزال لدي الامارات فرصة للوصول الي المرحلة الرابعة من تصفيات كأس العالم حيث تأهلت إيران وكوريا الجنوبية بالفعل من المجموعة بينما لا تزال المنافسة علي المركز الثالث علي اشدها، يحتل العراق المركز الخامس في ترتيب الجدول برصيد 5 نقاط فقط من المباريات الثمانية التي لعبها الي الان حيث لم يحقق المنتخب العراقي أي فوز من تلك المباريات بينما تعادل في خمس مباريات وخسر ثلاث مباريات، لقد تعادل المنتخب العراقي بنتيجة 1-1 أمام لبنان بعد هزيمته في مبارتين على التوالي، حيث تم تسجيل أقل من هدفين في 14 من أصل 17 مباراة سابقة لعبها المنتخب اعراقي علي ارضه في تصفيات كأس العالم 2022.

تشكيلة العراق المتوقعة ضد الامارات

بالنسبة الى تشكيلة منتخب العراق المتوقعة ضد منتخب الامارات اليوم الخميس في مباراة الجولة التاسعة من التصفيات الاسيوية لكأس العالم فمن المتوقع ان يلعب منتخب العراق المباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي: جلال حسن، وفي خط الدفاع: أحمد إبراهيم، ضرغام إسماعيل، علي فائز، مصطفى ناظم، وفي خط الوسط: أمجد عطوان، سعد عبد الأمير، وفي خط الوسط الهجومي: حسن عبد الكريم، مهند عبد الرحيم، أيمن حسين، اما في خط الهجوم: علاء عباس.

تشكيلة الامارات المتوقعة ضد العراق

بالنسبة الى تشكيلة منتخب الامارات المتوقعة ضد منتخب العراق اليوم الخميس في المباراة التي ستقام علي ارض ستاد الملك فهد الدولي فمن المتوقع ان يلعب المنتخب الاماراتي المباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي: خالد عيسى، وفي خط الدفاع: وليد عباس، محمود خميس، عبد العزيز هيكل، محمد العطاس، وفي خط الوسط: ماجد حسن، علي سالمين، وفي خط الوسط الهجومي: خليل إبراهيم، إسماعيل مطر، كايو كانيدو؛ اما في خط الهجوم: علي مبخوت.