تراند اليوم : بث مباشر لعبة العراق .. بث مباشر مباراة العراق لعبة العراق مباشر مباراة العراق والامارات اليوم مباشر لعبة العراق والامارات مباشر

بث مباشر مباراة العراق مباراة الامارات والعراق مباشر مباراة العراق مباشر مباراة العراق والامارات بث مباشر الامارات والعراق مباشر منتخب الإمارات مباراة قوية أمام العراق اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة التاسعة من تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وتقام المباراة بين العراق والإمارات على ملعب المدينة الرياضية في السعودية ضمن منافسات تصفيات مونديال قطر 2022.

ويمتلك منتخب الإمارات 9 نقاط يحتل بها المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى، بينما تحل العراق في المركز الخامس برصيد 5 نقاط وفقدت فرص التأهل لمونديال قطر.

مباراة العراق والإمارات اليوم

تقام مباراة العراق والإمارات في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات في تصفيات كأس العالم

تذاع مباراة العراق والإمارات عبر beIN Sports AFC 1 وهي إحدى القنوات الجديد التي أطلقتها مجموعة بي إن سبورتس القطرية، بجانب قناة SSC Sport 6.

معلق مباراة الإمارات والعراق

قررت بي إن سبورت إسناد مهام التعليق على أحداث مباراة العراق والإمارات لحسن العيدروس.