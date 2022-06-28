تراند اليوم : امساكية رمضان ٢٠٢٢ السيستاني .. إمساكية رمضان 2022 علي السيستاني في العراق

امساكية رمضان ٢٠٢٢ السيستاني ،مرجعية وفقيه السيستاني تبلغ من العمر 91 عاما، ولد في 4 أغسطس 1930 م، وطوال حياته المهنية كان له تأثير ديني واجتماعي وسياسي، حيث كان له إسهامات سياسية كبيرة وكان لمرجعيته دور واضح في العراق بعد سقوط النظام البعثي وشارك في العديد من المناقشات الدينية والسياسية واصدر منصبه في النجف في تحد لسلطة الائتلاف كان له دور في إجراء الانتخابات العامة وتم اختيار مجلس لكتابة الدستور الجديد.

امساكية رمضان ٢٠٢٢ السيستاني ،واشتهر العلامة السياسية والإسلامية علي السيستاني بعدد من المحطات الدولية والعراقية والإيرانية، لما له شأن كبير في علوم السياسية العربية، اضافة الى العلوم التي درسها السيستاني خلال مسيرته العلمية التي جعلت منه أحد رجال السياسية والعلوم البارزين في الساحة العربية والإيرانية، فمن هو علي السيستاني وما هي جنسيته وأهم أعماله، وهل علي السيستاني يتبع الطائفة الشيعية أم السنية.









سيرة علي السيستاني

وهي مرجعية للأصولية الشيعية الإثني عشرية درس العلوم الإسلامية وأدرج في دراسته كان مهتمًا في البداية بعلوم الفقه والأصول والمعرفة، وكان طالبًا لعلماء رفيعي المستوى مثل المهدي الاصفهاني ومهدي الاشتياني وهاشم القزويني فيما يلي أهم المعلومات عن سيرتك الذاتية: