تراند اليوم : الامارات مباشر .. بث مباشر العراق HD العراق والامارات مباشر مباراة العراق والامارات مباشر الرابعة الرياضية مباشر مباراة العراق

الامارات مباشر .. بث مباشر العراق HD العراق والامارات مباشر مباراة العراق والامارات مباشر الرابعة الرياضية مباشر مباراة العراق ويلتقي منتخب الإمارات مع نظيره العراقي اليوم الخميس على ملعب الملك فهد الدولي بالسعودية ضمن منافسات المجموعة الآسيوية الأولى المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتقام المباراة بين ثالث المجموعة وصاحب المركز الخامس في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports AFC 1 HD بتعليق حسن العيدروس، وAlrabiaa Sport بتعليق خليل البلوشي.

تشكيلة الإمارات المتوقعة أمام العراق اليوم في تصفيات كأس العالم 2022 (بطريقة 4-5-1):

المدرب: رودولفو أروابارينا.

حراسة المرمى: علي خصيف.

خط الدفاع: محمد العطاس، وليد عباس، محمود خميس، بندر الأحبابي.

خط الوسط: عبد الله سالمين، عبد الله رمضان، طحنون الزعابي، علي صالح، كايو كانيدو.

خط الهجوم: علي مبخوت.