تراند اليوم : kahraba gov jo رابط تسجيل دعم الكهرباء 2022

kahraba gov jo رابط التسجيل في دعم الكهرباء ،وأعلنت هيئة التنظيم الخاصة في قطاع الطاقة والمعادن التي تتواجد في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال بيان رسمي خاص بها، وقد جاء التصريح على أته سوف يتم تطبيق تسعيرة جديدة للكهرباء، وهذه التسعيرة سوف تكون أقل من التسعيرة السابقة، وهذا يعني أنه سوف يزيد عن نسبة 90% لدى المشتركين في القطاع المنزلي، والذين يعتبرون هم الفئة الأقل في نسبة استهلاك الطاقة وهي ما يقل عن 600 كيلو واط خلال الساعة في الشهر الواحد، وهذه الفئة تصل فواتيرها إلى أقصى حد نحو 50 دينار أردني.

حيث أن يجب الإشارة إلى أن الفئة ذات الاستهلاك المرتفع في القطاع المنزلي سوف يتم زيادة قيمة الفواتير الخاصة بها بشكل شهري، وهذا ضمن التسعيرة الجديدة للكهرباء، وتم الإعلان على أنه سوف يتم تحديد تسعيرة الكهرباء بما يتوافق مع الفئة المستخدمة وهي الفئة المتوسطة- الفئة العالية- الفئة الأقل، وسوف يتم تخفيض في تعرفة الكهرباء للقطاعات التالية:

قطاع الاقتصاد الرئيسي. قطاع الصناعة. القطاع الزراعي. القطاع التجاري. قطاع المستشفيات. قطاع السياحة والفنادق.

ما هي خطوات التسجيل في دعم الكهرباء الأردن 2022

وفرت هيئة التنظيم للطاقة والمعادن عن إمكانية التسجيل في دعم الكهرباء الأردن من خلال الرابط الإلكتروني الخاص في البرنامج، وقد اهتم الكثير من المواطنين في التعرف على الخطوات التي يتم إتباعها من أجل التسجيل في برنامج دعم الكهرباء في الأردن، وهذه الخطوات تتمثل في النقاط التالية:

سجل الدخول من خلال منصة دعم الكهرباء “ من هنا “. اختر نوع التسجيل المناسب لك. اكتب كل البيانات التي تُطلب منك. ادخل رمز التحقق. اقرأ كل الشروط والمعايير التي يتم توضيحها في منصة دعم الكهرباء.

شرائح جديدة للاستهلاك الكهرباء الجديدة المنزلية الأردن 2022

وضحت الهيئة الخاصة في تنظيم القطاع التابع إلى الطاقة والمعادن في المملكة الأردنية الهاشمية عن الشرائح التي تم إضافتها على برنامج استهلاك الكهرباء الجديد في الأردن، والتي تتمثل في القطاع المنزلي، حيث أن تم تحديد تسعيرة كهرباء خاصة في القطاع المنزلي، وهي تتمثل في النقاط الآتية:

التعرفة الجديدة (فلس / كيلو واط ساعة /شهر)

من 1 – 300 ك. و. س / 50/شهر من 301 – 600 ك. و. س / 100/ شهر أكثر من 600 ك. و. س / 200/شهر

شريحة الاستهلاك التعرفة الجديدة (فلس / كيلو واط ساعة /شهر)

من 1 – 1000 ك. و. س / 120/شهر أكثر من 1000 ك. و. س / 150/شهر

ما هي شروط التسجيل للحصول على دعم التعرفة المنزلية

يوجد مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب أن تتوفر لدى الفرد حتى يتمكن من التسجيل في برنامج دعم التعرفة المنزلية لتسعيرة الكهرباء في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أن ما يلي الشروط التي يجب أن تتوفر في الفرد: