تراند اليوم : مباراة العراق اليوم مباشر .. مباراة الامارات والعراق مباشر قناة الرابعة الرياضية مباشر الامارات والعراق مباشر مباراة العراق مباشر

الامارات والعراق مباشر مشاهدة مباراة العراق اليوم مباشر قناة الرابعة الرياضية مباشر مباراة الامارات والعراق مباشر مباراة العراق اليوم مباشر مباراة العراق مباشر مباراة العراق والامارات والقنوات الناقلة لهذه المواجهة النارية الذي ستلعب ضمن منافسات الجولة التاسعة في تصفيات آسيا المؤهلة إلي كأس العالم 2022 بقطر، ونعرض عليكم في السطور القادمة جميع التفاصيل الخاصة بالمباراة، خاصة بعدما زاد معدل البحث من قبل الجماهير علي موعد لعبة العراق القادمة، بث مباشر العراق والامارات.

مباراة العراق والامارات والقنوات الناقلة

مشاهدة مباراة العراق يلا شوت، اختتم العراقي استعدادته وتحضيراته النهائية لمباراة الامارات، وخاض آخر تدريباته علي ملعب الشعب الدولي قبل السفر إلي السعودية التي ستقام المباراة فيها بعد القرار التي اصدر في الساعات الاخيرة بنقل المباراة إلي الرياض، بكونه ملعب محايد للمنتخبين، ومن جانبه اكد جعاز لاعب العراق بأن هذا القرار لم يكن عادلاً وفيه ظلم كبير لأسود الرافدين، لكنه اشار في نهاية تصريحاته بأن في اي مكان يجب ان يحسم اللاعبين الانتصار نظرا لاهمية المباراة.

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تشكيل العراق المتوقع لمباراة الامارات

في حراسة المرمى: طالب

في خط الدفاع: رائد – سولاقا – مناف – شوركو

في خط الوسط: ياسر – ناظم – رسن – قاسم – عبد الكريم

في خط الهجوم: عباس

موعد مباراة العراق والامارات

بث مباشر العراق تقام المباراة يوم الخميس المقبل الموافق 22 من شهر مارس الجاري، وستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر، والساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وإليكم موعد المباراة حسب توقيت بعض الدول العربية المختلفة

بث مباشر العراق والامارات يلا شوت

7:00 بتوقيت مصر

8:00 بتوقيت السعودية

9:00 بتوقيت الامارات

8:00 بتوقيت العراق

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة العراق والامارات

بث مباشر لعبة العراق، اعلنت شبكة قنوات ssc السعودية عن اذاعة المباراة علي قناتها بعد حصولها علي حقوق نقل جميع مباريات تصفيات آسيا، بجانب قناة الرابعة العراقية التي تنقل جميع مباريات العراق في مشواره بالتصفيات هذه النسخة من البطولة، ولم يتم الاعلان حتي الان عن من سيكون معلق المباراة.

قدمنا إليكم في السطور الماضية جميع التفاصيل التي تخص موعد مباراة العراق والامارات بعرض القنوات الناقلة للمباراة والموعد بتوقيت اكثر من دولة عربية، لكي يتيح لجميع زوارنا معرفة موعد هذه المواجهة المرتقبة، وسنوافيكم بآخر المستجدات حتي بداية لعبة العراق بث مباشر.

لم يعد الكثير يفصلنا عن انطلاقة ضربة بداية مباراة العراق والامارات المباراة التي اصبحت الجماهير لا تطيق انتظارها اكثر من ذالك وتأمل في ان تبدأ لمعرفة من الذي سيفوز في هذه القمة العربية الكبري.

ثواني قليلة تفصلنا عن انطلاقة فعاليات الشوط الاول من مباراة العراق والامارات، واعلن الجهاز الفني التشكيلة التي سيخوض بها المباراة، ويقودها علي المستوي الهجومي ايمن حسين الذي سيكون هناك اعتماد كبير عليه من الناحية الهجومية لقيادة منتخب بلاده نحو بر الامان والحفاظ علي حظوظه في التأهل إلي المونديال، وسنتابع كيف سيتعامل اسود الرافدين مع هذه الموقعة الصعبة.