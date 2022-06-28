تراند اليوم : بث مباشر الامارات .. بث مباشر الامارات والعراق بث مباشر مباراة العراق والامارات بث مباشر لعبه العراق والامارات مباشر

بث مباشر الامارات والعراق بث مباشر مباراة العراق والامارات بث مباشر لعبه العراق والامارات مباشر ويواجه المنتخب العراقي نظيره الإماراتي مساء الخميس 24 مارس/ آذار، في استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

الكادر الفني لمنتخب "أسود الرافدين" سيعتمد على الحارس جلال حسن أساسياً في المباراة، بعد تعافيه من الإصابة السابقة، وفي حال حدث ذلك فستكون هذه المرة الأولى التي يشارك فيها بالتصفيات النهائية.

و يشارك أمام جلال حسن في خط الدفاع: أحمد إبراهيم، وعلي فائز، ومناف يونس، مع توقعات بنيل شيركو كريم الثقة مرةً أخرى للمشاركة في مركز الظهير الأيمن، ومشاركة ضرغام إسماعيل في مركز الظهير الأيسر، بعد تأكد غياب مهند جعاز بسبب الإصابة، في الساعات الماضية.

وفي خط الوسط يحضر أمجد عطوان وبشار رسن، مع مشاركة إبراهيم بايش في مركز الجناح الأيمن وحسين علي في مركز الجناح الأيسر، وأمامهما المهاجم أيمن حسين، ليكون الرسم التكتيكي 5-4-1.