تراند اليوم : العراق الامارات مباشر .. بث مباشر العراق الامارات مشاهدة مباراة العراق والامارات مباراة العراق مباشر الان قناة الرابعة الرياضية بث مباشر

ث مباشر العراق الامارات مشاهدة مباراة العراق والامارات مباراة العراق مباشر الان قناة الرابعة الرياضية بث مباشر في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من المنافسات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022، حيث تقام مباراة الإمارات والعراق في العاصمة السعودية الرياض، بعد أن تم نقلها من بغداد لدواعي أمنية، ولمشاهدة مباراة العراق والإمارات بث مباشر نقدم لكم القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة العراق والإمارات اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات

وتقام مباراة العراق والإمارات ضمن منافسات تصفيات مونديال قطر 2022، حيث يحتل الإمارات المركز الثالث، بينما تحتل العراق المركز الخامس فاقدة فرص التأهل للمونديال القطري.

وتنطلق المباراة التي تقام على استاد الملك فهد الدولي عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية والعراق، الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة العراق والإمارات اليوم

وكان يعول المنتخب العراقي على إقامة المباراة على أرضه وبين جماهيره، حيث يأمل بالفوز واللحاق بسباق الملحق الآسيوي، ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السوري بعد أربعة أيام من مباراته أمام الإمارات.

ومن المقرر أن تنقل مباراة العراق والإمارات عبر قناة SSC الرياضية للمشاهدين داخل السعودية، وعبر قناة أبوظبي الرياضية للمشاهدين داخل الإمارات، وقناة الرابعة العراقية الرياضية.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة العراق اليوم

وحصلت الرابعة العراقية على حقوق بث مباراة العراق والإمارات اليوم وفيما يلي ترددها:

تردد قناة الرابعة العراقية Al-Rabiaa Iraq

Eutelsat 8 – 11678 V 27500

القمر نايل سات التردد 11678 – 12604 الاستقطاب أفقي الترميز 27500 تصحيح الخطأ 6\5

قدمنا لكم ترددات القنوات التي تنقل مباراة العراق و الإمارات، لنرى ما إذا تأهلت الإمارات أو العراق للملحق واللحاق بالسعودية.